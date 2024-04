Dr. Giordano: “Hay un trabajo que nos queda hacia adelante”

El pasado viernes, la Justicia condenó a prisión perpetua a los tres jóvenes acusados por el crimen de Fabián Gutiérrez, el ex secretario privado del matrimonio Kirchner. Se trata de Facundo Zaeta (23), Pedro Monzón (22) y Facundo Gómez (23).

El juicio oral comenzó hace dos semanas en la sede del Centro Cultural de El Calafate, y tuvo su fin con la sentencia el pasado viernes en la capital santacruceña.

Más detalles brindó Dr. Gabriel Giordano, abogado de la familia Gutiérrez, quien expresó en diálogo con EL MEDIADOR: “Fueron cuatro años indebidos porque al año debería estar hecho el juicio. Hemos tenido varios derroteros para llegar a esta instancia, la familia de Fabián necesitaba esto para hacer un duelo”.

“Se generaron cuestiones incidentales que no le hicieron bien a la causa, nos quedó una parte pendiente. Nosotros no queríamos demorar más”, amplió.

“En la reconstrucción hemos logrado detectar algo que nadie lo hizo, al momento del hallazgo del cadáver en el examen externo se observa una larva que es de la característica de las bacterias que para ello el cuerpo debe estar en un estado de mucha temperatura. Ese dato no es un dato menor. Quedo demostrado que los testigos es la prueba más endeble y la ciencia es lo certero. Nuestra conclusión es que el cuerpo lo trasladó, que no fueron los imputados, que no fueron los detenidos”, detalló el letrado.

Del mismo modo, el Dr. Giordano expresó: “Nosotros vamos a investigar, para ello estamos conformando un grupo de científicos. Esta querella vamos a seguir adelante con la investigación porque es un compromiso que se asumió con la familia de Fabián”.

“No quedó claro el autor intelectual, porque cada uno se tira la culpa, hay pendiente sobre la autoría intelectual, la cuarta huella en el lugar del hecho que no tuvo que ver con el asesinato en sí, pero colaboró con la limpieza del delito. Hubo una cuarta persona como mínimo que ayudó en la limpieza”, profundizó.

Por su parte, el abogado aclaró: “Hay un trabajo que nos queda hacia adelante, y lo que más nos costó es que el destino final del cuerpo de Gutiérrez seguramente no era donde fue hallado”.

“Pedimos que cumplan prisión en cárceles de máxima seguridad”, precisó respecto a la situación de los tres condenados a perpetua.

“En la perpetua, si hay buena conducta y da bien el test psicológico, tienen 35 años de codena. Por lo que cuando salgan los condenados tendrán la edad de cuando a Fabián lo mataron. Ellos van a tener una segunda oportunidad que Fabián no tuvo”, finalizó.