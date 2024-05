La Municipalidad de Río Gallegos presentó este lunes la extensión del pluvial para vecinos del Barrio 499. Dicha obra comprende la calle Obispo Angelelli, entre Las Heras y San Francisco de Sales, y se llevará a cabo con 500 mts. de caño de PVC de 160 mm y una electrobomba Flygt.

Esto pondrá fin a los focos de anegación por agua que padecen los vecinos cada vez que llueve, beneficiando a los barrios 366 y 499 viviendas. Al respecto, María Grasso, secretaria de Planeamiento y Obras Públicas de la Municipalidad, se refirió a esta obra: “Tuvimos un encuentro con los vecinos y los compañeros de redes pluviocloacal, donde hemos podido trabajar en el proyecto de Red Pluvial que es una demanda histórica del barrio, en estos días va a comenzar, trabajaran 10 días”, sostuvo Grasso.

Cabe mencionar que esta inversión será ejecutada con mano de obra municipal, utilizando más de 500 metros de caño de PVC. “Es una obra que hoy con fondos municipales se va a poder llevar adelante. Son 500 metros lineales, contará con una bomba de impulsión para que el desagote sea más rápido y fácil”, expresó en diálogo con EL MEDIADOR.

Seguidamente, Grasso sostuvo: “Hay obras que son importantes para los vecinos como la obra de cloacas que es para completar el sistema cloacal de 19 barrios de la ciudad. Esto tiene que ver con una posibilidad que nos dio el Gobierno nacional, sin embargo, ahora no tenemos respuestas de Nación, lamentablemente no pudimos tener respuesta de un si o un no. La idea de este municipio nunca es dar un paso atrás, la idea es avanzar con fondos propios”.

“Esta obra se podrá finalizar, estará condicionado por las lluvias, pero hoy ya comienzan a prepararse para romper el pavimento en primera instancia. Queremos apurarnos por el tema climático”, completó.