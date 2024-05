Daniel Gardonio: "Hoy estamos haciendo los aportes a la Caja"

Días atrás, uno de los temas que tomó relevancia en la agenda del Gobierno de Santa Cruz, es la deuda que mantienen los Municipios con la Caja de Servicios Sociales. Trascendió la publicación del Decreto 235, por el cual el Ejecutivo Provincial confiere la potestad de retener de la Coparticipación que le corresponde a las Comunas un porcentaje a determinar, con el fin de regularizar los aporte impagos que mantengan con la obra social. Dicha medida generó gran repercusión en el arco político santacruceño.

En este sentido, una de las voces que se alzó fue la del intendente de la localidad de Puerto San Julián, Daniel Gardonio, quien se pronunció ante la posibilidad de retención de fondos coparticipables por parte de la Provincia a los municipios, para saldar la histórica deuda con la Caja de Servicios Sociales.

En diálogo con EL MEDIADOR, jefe comunal explicó: "Estamos pagando tres meses y, en contraprestación, estamos pidiendo que la Caja vaya dando las altas de los empleados municipales que están hoy sin cobertura. Lo quisimos hacer con el gobierno anterior: avanzar con un convenio y empezar a pagar. La gestión anterior nos dijo que sí pero nunca se avanzó, luego avanzó sobre un financiamiento de 2500 millones para saldar la deuda anterior para que los Municipios paguen. Se ayudó al Municipio de Río Gallegos pero el resto no tuvimos ayuda".

"Hoy, nosotros estamos haciendo los aportes, hay una deuda histórica que es inviable. La histórica debe ser 1500 millones, mínimo", puntualizó.

Respecto a la regularización de la deuda nueva, Gardonio afirmó: "El aporte actual de San Julián, mes a mes, ronda los 38 millones. Nosotros tenemos 594 empleados en el Municipio, mucho menos de los que tiene Caleta Olivia".

Balance nacional

En otro eje, hizo un análisis de lo que sucede a nivel nacional con el gobierno de Javier Milei: "El anhelo es que nos vaya bien, cada vez que un gobierno fracasa nos va a mal a todos. Hay cuestiones que no me gustan, como este enfrentamiento permanente con dirigentes del mundo, no lo comparto. Me gusta una figura más rescatada que vende una imagen de mayor seriedad".

"Hay cosas que teníamos que hacer, hay cosas que son demasiado duras. Cuesta a las pymes salir adelante con aumentos tan bruscos. Me hubiera gustado que sea más gradual, que salgamos de la situación en la que estábamos pero que se tenga en cuenta a los ciudadanos", sostuvo el jefe comunal.

Análisis provincial

En otro tramo de la entrevista, Gardonio precisó: "El Gobierno Provincial, tengo fe que le vaya bien. Empezamos un proceso de cinco meses donde se trata de reorganizar las cuentas públicas, habían muchas cuestiones que solucionar".

"Ahora claramente, se empieza a ver en el ámbito de la educación -más allá de que haya acuerdos o no-, lo cierto es que hay un canal de diálogo permanente. Faltan muchas cosas y es indudable. Honestamente, estamos a cinco meses de una gestión que tomó una provincia que hacia muchos años no funcionaba", subrayó el referente de la UCR en Santa Cruz.

Ley de Coparticipación

Sobre el debate por la nueva Ley de Coparticipación, remarcó: "El problema que tenemos, más allá de la ley de Coparticipación, es la cantidad de empleados en los Municipios. Nosotros somos una de las localidades que está afectada por la actual Ley de Coparticipación: hoy recibimos fondos como si fuéramos una localidad de 7.960 habitantes y somos 17.000. Así, se complica. Tenemos una planta reducida de personal que la venimos bajando porque somos cautos en los ingresos con respecto a las bajas: se jubila gente y tomamos menos personal".

"Salimos de una inflación alta, con lo cual, los sueldos han quedado diezmados. Es una cuestión que hay que trabajar. Usamos un alto porcentaje (de los ingresos) para los trabajadores y otra parte para el funcionamiento del Municipio, y el resto, va invertido en obra pública. También, entendiendo que el Municipio no solo está para pagar sueldos", indicó el intendente.

"Hicimos dos obras con financiamiento nacional que terminamos: una fue el tendido de red de gas y electricidad de alta y media tensión en el Parque Industrial. Y una red de desagües pluviales en una zona que denominamos 300 lotes, con lo cual, no quedaron obras. La única que financió la Provincia era la compensasión del jardín maternal, que hoy está parada. Esperamos retomarla con esta gestión porque quedó inconclusa", finalizó Gadonio.