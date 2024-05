Adolescente asesinado para robarle cuando iba al colegio: detuvieron a un chico de 15 años

Un adolescente de 15 años fue detenido por el crimen del estudiante Gonzalo Guenchur durante un robo en Comodoro Rivadavia. El sospechoso vive cerca del lugar donde ocurrió el asesinato y este hecho vuelve a fomentar la discusión sobre baja en la edad de imputabilidad.

Fuentes policiales informaron que por el relevamiento de las cámaras de seguridad en la zona se logró dar con el sospechoso de 15 años. Cuando personal de la División de Investigaciones Policiales (DIP) acudieron al lugar observaron que se trataba de un "aguantadero" y que junto al menor había otras tres personas.

Aun así, dentro del domicilio no estaban sus papás por lo que fueron alertados por las autoridades sobre la detención de su hijo.

Durante el allanamiento los efectivos secuestraron elementos de gran importancia en la causa como celulares, ropa y un cuchillo que será peritado para comprobar si fue el utilizado para apuñalar y matar a Guenchur.

El asesinato del joven estudiante de 17 años ocurrió el martes por la mañana cuando esperaba en la parada de colectivos a un compañera para ir al colegio. Durante la espera fue sorprendido por un ladrón que le robó el celular y, mientras el adolescente lo perseguía, el sujeto lo apuñaló.

Aunque el adolescente está detenido bajo sospecha, para el ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz; el jefe de la Policía, Andrés García; y al titular de la Brigada de Investigaciones, Pablo Lobos, tienen "la certeza de que fue el autor del homicidio de Gonzalo y se lo puso a disposición de la Justicia".

"Se determinó que el joven estaba en la garita de colectivos cuando se le acercó el presunto autor a dialogar con él. Se sentó a su lado en un paredón y comenzaron a hablar. En un momento dado, creemos que influenciado por el atacante que le pudo haber pedido la hora, la víctima sacó el teléfono de su bolsillo. Fue ahí cuando el ladrón se lo arrebató y salió corriendo. La víctima lo siguió, se trenzaron en lucha y es ahí cuando le clava la puñalada", detallaron.

Una vez más, este crimen puso en jaque la baja en la edad de imputabilidad. Para el ministro el adolescente "mató, sabía que mataba y tiene que tener una imputación por homicidio, aunque la imputación no puede hacerse por vasares legales".

Aunque los familiares de la víctima reclaman que se investigue bien el caso y no se apunte únicamente al menor, la mamá del estudiante, Noelia Alderete, expresó: "Es un momento oportuno para que se trabaje en nuevas leyes, siempre nos excusamos en que la ley no permite y no es justo".

