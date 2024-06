Daniel Roquel: “Me interesa generar una ley superadora y tenemos que trabajar para eso”

Tras la reciente derogación de la ley de lemas que había regido por más de 30 años, la Unión Cívica Radical (UCR) de Santa Cruz presentó este lunes un documento proponiendo un nuevo régimen electoral para la provincia que "busca fortalecer los principios democráticos y mejorar la transparencia del proceso electoral".

En este contexto, el presidente de la UCR Santa Cruz dialogó con EL MEDIADOR al respecto y aseguró: “La reelección indefinida le hace mucho daño, la alternancia es algo que también tiene que pasar. Creo que las elecciones hoy tienen que ser en una fecha establecida con tiempo”.

Posteriormente, sobre la paridad de género en las elecciones, sostuvo: “Hay que facilitar la participación de la mujer que muchas veces tiene la mirada puesta en la crianza de los chicos, hoy todos los padres cumplimos ese rol, Cristina llegó a ser presidenta porque la gente la votó, está bueno que la ley se garantice la paridad de género, me parece que es importante”.

“Cuando me tocó ser legislador he presentado un proyecto de ley, y muchos antecesores míos también lo hicieron. Hay que generar las discusiones, debe ser un debate enriquecedor, me interesa generar una ley superadora y tenemos que trabajar para eso”, enfatizó Roquel.

En otro aspecto, habló sobre la Ley Bases: “En Senadores pasó algo donde Lousteau se quedó con su mirada en el camino, se tendrá que replantear que el equivocado es él. Ahora vuelve a diputados, veremos lo que suceda”.

“El Correo ha evolucionado, pero se podría reubicar esa gente y armar un correo más moderno. El Correo debería ser una empresa ejemplar para llegar a todos los puntos de la Argentina. Aerolíneas tiene un déficit, para sostenerla, tendremos que buscar un equilibrio y que las empresas sean rentables”, consideró.