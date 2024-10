Tal como viene sucediendo desde gobiernos de diferentes provincias argentinas, situación que traslada decisiones a jefes municipales, en Comodoro Rivadavia se avanzaría hacia la “decisión positiva” de cobrar la atención a quienes soliciten atención de efectores públicos.

La intención del intendente Othar Macharasvili habría escalado hacia el cobro de asistencia siempre y cuando el ciudadano extranjero solicitante no sea residente en la ciudad, aún cuando no tenga certificada una residencia permanente, lo que sucede con miles de extranjeros que se encuentran “buscando mejores destinos” en Comodoro, pero aun no han regularizado su situación en el país.

Se avanza hacia esa posibilidad en la necesidad de optimizar recursos recuperando costos de atención, debido a la masa de visitantes que acuden a la ciudad con el solo propósito de realizarse estudios o atención médica periódica de manera gratuita.

De acuerdo a las versiones, la decisión se encuentra en proceso de definición debido a informes recibidos por el mandatario municipal en cuanto a que durante el mes de septiembre, los centros de salud públicos de la ciudad habrían atendido a más de 1.000 extranjeros no residentes, lo que demandó un costoso operativo en las prestaciones requeridas.

También a quienes tienen obras sociales

La intención de arancelar la atención médica en los centros de salud pública también alcanza a los pacientes que posean obra social. En esta situación se encuentran una importante cantidad de personas, y es el propósito de las autoridades locales que dichas obras sociales se hagan cargo del pago de la prestación médica que reciben sus asociados.

