Pablo Grasso: “Se ha naturalizado atacar al que piensa distinto”

En el día de ayer, jubilados se movilizaron nuevamente hacia el Congreso para exigir mejores pensiones y condiciones de vida. Como ya es habitual, la protesta terminó con una fuerte respuesta de las fuerzas de seguridad, donde utilizaron gases lacrimógenos y balas de goma contra los manifestantes, incluidos los adultos mayores, trabajadores de prensa, sindicatos y barra bravas de fútbol En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, Pablo Grasso, Intendente de Río Gallegos hizo un análisis de lo ocurrido en el Congreso de la Nación.

“Se lleva por delante todo, no respetan las vías judiciales con respecto a los pedidos del fondo monetario de endeudamiento, no respetan absolutamente ninguna regulación con el secreto para poder meter jueces por la ventana, no respetan la ley con respeto a la cobertura médica y solventar diferentes acciones legales de la justicia hacia los vecinos de la ciudades de distintos puntos de la Argentina y discriminan absolutamente a todo el mundo. Se ha naturalizado atacar al que piensa distinto, entonces pasan este tipo de cosas, no importa quién esté al frente. Es preocupante realmente lo que pasó. Ver esta situaciones donde ancianos de 90 años marchando que prefieren morirse en una represión que en un hospital sin remedios, bueno, marca también un poco lo que está viviendo la Argentina, hay gente que le gusta, que está de acuerdo y que es un núcleo duro de lo que pasa en Argentina”, aseguró

A su vez, dio su opinión acerca de los gobernadores y legisladores que han apoyado las medidas impuestas por el Presidente de la Nación, Javier Milei.

“Esto pasó porque votó gente. Utilizan el poder para beneficio propio, no en beneficio de la población, no hacen acuerdos electorales porque seguramente en muchas ciudades, en muchas provincias, La Libertad Avanza va estar fuerte electoralmente, entonces prefieren más esta cercanía por la cantidad cautiva de votos que por otras circunstancias”, Explicó

Por otro lado, Grasso habló del armado se que va llevar adelante en las próximas elecciones legislativas donde la provincia de Santa Cruz renueva tres bancas de diputados nacionales. “Nosotros queremos que haya una mesa de negociación, entonces si vos tenes una columna vertebral de formación, tenes que seguir defendiendo lo general de una población. Por eso va haber una discusión política importante en nuestro espacio, en nuestro sector, por que no es solamente el peronismo, son otra fuerzas aliadas y vamos a discutir para poner gente que realmente defienda los intereses de todos, especialmente de nuestra provincia que los necesita y mucho”.