Gustavo Perroni: “El viernes vamos a tener definida la lista oficial del PRO”

Perroni indicó que está dialogando con los afiliados “más activos” sobre la posibilidad cierta de llevar un candidato propio en las próximas elecciones.

Gustavo Perroni, interventor del PRO en Santa Cruz, visitó los estudios de Tiempo FM 97.5 y adelantó en El Mediador que el partido participará en las elecciones del próximo 26 de octubre con lista propia, aunque el nombre de los candidatos se definirá este viernes. “Va a haber sorpresa”, anticipó.

Perroni explicó que está dialogando con los afiliados más activos para lograr un respaldo amplio antes de la definición, y destacó que la idea es que la decisión sea lo más democrática posible, aunque reconoció que los tiempos no permiten llamar a internas. Entre los nombres que ya suenan mencionó a Daniel Bagnasco y Sergio Torres, y no descartó que una mujer encabece la lista.

El interventor señaló que el PRO cuenta con más de 1.100 afiliados en toda la provincia, y que trabaja para convocarlos y fortalecer la participación en el armado electoral. También destacó el acompañamiento de Mauricio Macri y la coordinación con el secretario general del partido, Facundo Pérez Carletti, en el proyecto de recuperar protagonismo del PRO a nivel nacional.

Por otra parte, Perroni criticó la conducción de Patricia Bullrich como presidenta del partido, al considerar que se desaprovechó la oportunidad de consolidar la fuerza política y se priorizó “el yoísmo”.

Finalmente, el dirigente se refirió a la situación del país y de Santa Cruz: alertó sobre el retroceso de la clase media y la falta de oportunidades en las provincias del interior, y aseguró que espera que en 2027 se produzca un cambio en este contexto.

