Gustavo Perroni: “El viernes vamos a tener definida la lista oficial del PRO”

Gustavo Perroni, interventor del PRO en Santa Cruz, visitó los estudios de Tiempo FM 97.5 y adelantó en El Mediador que el partido participará en las elecciones del próximo 26 de octubre con lista propia, aunque el nombre de los candidatos se definirá este viernes. “Va a haber sorpresa”, anticipó.
Perroni explicó que está dialogando con los afiliados más activos para lograr un respaldo amplio antes de la definición, y destacó que la idea es que la decisión sea lo más democrática posible, aunque reconoció que los tiempos no permiten llamar a internas. Entre los nombres que ya suenan mencionó a Daniel Bagnasco y Sergio Torres, y no descartó que una mujer encabece la lista.
El interventor señaló que el PRO cuenta con más de 1.100 afiliados en toda la provincia, y que trabaja para convocarlos y fortalecer la participación en el armado electoral. También destacó el acompañamiento de Mauricio Macri y la coordinación con el secretario general del partido, Facundo Pérez Carletti, en el proyecto de recuperar protagonismo del PRO a nivel nacional.
Por otra parte, Perroni criticó la conducción de Patricia Bullrich como presidenta del partido, al considerar que se desaprovechó la oportunidad de consolidar la fuerza política y se priorizó “el yoísmo”.
Finalmente, el dirigente se refirió a la situación del país y de Santa Cruz: alertó sobre el retroceso de la clase media y la falta de oportunidades en las provincias del interior, y aseguró que espera que en 2027 se produzca un cambio en este contexto.
