Gabriela Ance: “La izquierda es la verdadera ruptura de la vieja política”

En diálogo con El Mediador por Tiempo FM 97.5, Gabriela Ance, candidata a diputada por el Frente de Izquierda Unidad, aseguró que la izquierda representa una alternativa para frenar el ajuste y defender los derechos de los trabajadores. Durante la campaña, recorrerá la provincia para conocer “de primera mano” las necesidades de la población y de los distintos sectores laborales.

La lista del Frente de Izquierda Unidad estará encabezada por Ance, referente del Partido Obrero, con Nicolás Gutiérrez de Caleta Olivia como primer suplente. El resto de los partidos que integran el frente, como Izquierda Socialista, MST y PTS, definirán próximamente a sus candidatos para completar la lista.

Ance remarcó que la izquierda no solo tiene una mirada crítica y de denuncia política, sino también una “perspectiva de poder” y una participación activa en las luchas de trabajadores y ciudadanos. Según la dirigente, los partidos tradicionales “no han dado una respuesta estructural real a los trabajadores”, mientras que la izquierda ofrece “una verdadera ruptura con políticas que benefician a unos pocos a costa de la mayoría”.

La candidata también cuestionó a los bloques opositores y al peronismo por su falta de acción en la calle y su concentración en disputas internas por candidaturas, y criticó al gobierno de Claudio Vidal por considerar que sus representantes en la provincia “no defienden los intereses de la clase trabajadora ni garantizan el quórum legislativo”.

Por último, Ance señaló que ante la aparición de figuras de derecha como Javier Milei, la izquierda ha votado en consonancia con el kirchnerismo en algunas ocasiones, aunque aclaró que no existe un acuerdo político ni coincidencia de agendas con ese sector.