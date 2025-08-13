Gabriela Ance: “La izquierda es la verdadera ruptura de la vieja política”

Grasso: "Sabemos que podemos construir una Santa Cruz mejor para todos"
El intendente de Río Gallegos habló con El Mediador sobre su candidatura 2027, la gestión provincial y los avances en la ciudad.
Según indicó, durante la campaña recorrerá la provincia para conocer “de primera mano” las necesidades de la sociedad.LA PROVINCIA 13 de agosto de 2025El Mediador
En diálogo con El Mediador por Tiempo FM 97.5, Gabriela Ance, candidata a diputada por el Frente de Izquierda Unidad, aseguró que la izquierda representa una alternativa para frenar el ajuste y defender los derechos de los trabajadores. Durante la campaña, recorrerá la provincia para conocer “de primera mano” las necesidades de la población y de los distintos sectores laborales.
La lista del Frente de Izquierda Unidad estará encabezada por Ance, referente del Partido Obrero, con Nicolás Gutiérrez de Caleta Olivia como primer suplente. El resto de los partidos que integran el frente, como Izquierda Socialista, MST y PTS, definirán próximamente a sus candidatos para completar la lista.
Ance remarcó que la izquierda no solo tiene una mirada crítica y de denuncia política, sino también una “perspectiva de poder” y una participación activa en las luchas de trabajadores y ciudadanos. Según la dirigente, los partidos tradicionales “no han dado una respuesta estructural real a los trabajadores”, mientras que la izquierda ofrece “una verdadera ruptura con políticas que benefician a unos pocos a costa de la mayoría”.
La candidata también cuestionó a los bloques opositores y al peronismo por su falta de acción en la calle y su concentración en disputas internas por candidaturas, y criticó al gobierno de Claudio Vidal por considerar que sus representantes en la provincia “no defienden los intereses de la clase trabajadora ni garantizan el quórum legislativo”.
Por último, Ance señaló que ante la aparición de figuras de derecha como Javier Milei, la izquierda ha votado en consonancia con el kirchnerismo en algunas ocasiones, aunque aclaró que no existe un acuerdo político ni coincidencia de agendas con ese sector.
El intendente de Río Gallegos habló con El Mediador sobre su candidatura 2027, la gestión provincial y los avances en la ciudad.
Perroni indicó que está dialogando con los afiliados “más activos” sobre la posibilidad cierta de llevar un candidato propio en las próximas elecciones.
Según indicó, durante la campaña recorrerá la provincia para conocer “de primera mano” las necesidades de la sociedad.
En la Argentina hay más de 180 desarmaderos habilitados y, a través de una ley, se logró ampliar la habilitación de 33 a 140 piezas.
Así se refirió el exministro de Trabajo y actual parlamentario del Parlasur a la posible candidatura a diputado nacional del sacerdote Juan Carlos Molina.
El intendente de Río Gallegos habló con El Mediador sobre su candidatura 2027, la gestión provincial y los avances en la ciudad.
Perroni indicó que está dialogando con los afiliados “más activos” sobre la posibilidad cierta de llevar un candidato propio en las próximas elecciones.
En la Argentina hay más de 180 desarmaderos habilitados y, a través de una ley, se logró ampliar la habilitación de 33 a 140 piezas.
Así se refirió el exministro de Trabajo y actual parlamentario del Parlasur a la posible candidatura a diputado nacional del sacerdote Juan Carlos Molina.
El Tribunal Oral en lo Criminal dictó prisión efectiva para Erick Gabriel Ríos Burela por abuso sexual con acceso carnal contra una menor, hechos ocurridos en 2020.
Tras una recorrida por diversas localidades, Guzmán aseguró que “la gente está cansada de la política que nos ha gobernado hasta hoy”.
El siniestro ocurrió en el barrio Los Lolos e involucró a un Fiat Cronos y un utilitario Renault Kangoo. Ambos conductores fueron asistidos y trasladados al hospital de manera preventiva.
Así lo indicó el Diputado Eloy Echazú durante el tratamiento del proyecto del oficialismo por el que se propone modificar la integración del máximo órgano judicial de Santa Cruz.
El Vicegobernador habló en Caleta Olivia y criticó al diputado Echazú por sus dichos sobre la ampliación de miembros del Tribunal Superior de Justicia. Dijo que “solo ve lo económico” pero hizo hincapié en el “mejoramiento institucional”.
Tras una recorrida por diversas localidades, Guzmán aseguró que “la gente está cansada de la política que nos ha gobernado hasta hoy”.
El Tribunal Oral en lo Criminal dictó prisión efectiva para Erick Gabriel Ríos Burela por abuso sexual con acceso carnal contra una menor, hechos ocurridos en 2020.