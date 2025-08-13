Grasso: "Sabemos que podemos construir una Santa Cruz mejor para todos"

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, confirmó en diálogo con El Mediador su intención de postularse a la gobernación en 2027. “Vamos a jugar en el 2027 y vamos a ganar. Tenemos todas las ganas y sabemos que podemos construir una Santa Cruz mejor para todos”, afirmó.

Durante la entrevista, Grasso criticó la gestión del gobernador Claudio Vidal, señalando que “este gobierno tiene más denuncias que promesas cumplidas” y cuestionó la ampliación del Tribunal Superior de Justicia, proponiendo destinar esos fondos a salarios, salud, educación y obra pública.

Respecto a la política legislativa, destacó la necesidad de elegir candidatos que representen los intereses de la provincia e instó a la ciudadanía a participar activamente en las elecciones: “Necesitamos que la gente vaya a votar y elija con conciencia”.

Además, resaltó los avances de su administración municipal, sostenida con fondos propios: “Ahora tenemos fresadora, terminadora, compramos la planta de asfalto y contamos con personal capacitado. La ciudad ha crecido y vamos a seguir creciendo”.

Grasso concluyó reafirmando su proyecto para 2027, centrado en ofrecer una alternativa clara y beneficiosa para la población de Santa Cruz.