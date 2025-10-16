ADOSAC protesta en Chimen Aike tras la suspensión de las negociaciones salariales

En la mañana de este jueves, la Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) llevó adelante un corte de ruta en Chimen Aike, a la altura del acceso sur a Río Gallegos, en el marco del paro provincial de 72 horas que cumplen desde el sector. La medida fue adoptada tras conocerse la decisión del Consejo Provincial de Educación (CPE) de suspender las negociaciones laborales que estaban programadas para la jornada.

Desde el gremio indicaron que la suspensión “ataca nuevamente el derecho a huelga y profundiza el conflicto con el Gobierno provincial”. Además, remarcaron que la situación “refleja una falta de voluntad de diálogo por parte de las autoridades educativas”.

Principales reclamos del sector docente

ADOSAC denunció la pérdida de 1.500 puestos laborales a raíz del ajuste gubernamental y exigió la reapertura inmediata de las paritarias salariales para discutir una recomposición urgente. También solicitaron garantizar la continuidad de la cláusula gatillo durante 2026, a fin de evitar la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación.

Entre los reclamos, el sindicato incluyó además la defensa de los puestos de trabajo ante posibles cierres de cargos, más recursos para fortalecer la inclusión educativa mediante nuevos gabinetes interdisciplinarios y una inversión real en infraestructura escolar para resolver la crítica situación edilicia que afecta a gran parte de los establecimientos educativos de la provincia.