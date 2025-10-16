ADOSAC protesta en Chimen Aike tras la suspensión de las negociaciones salariales

Anularon una condena en la que habían utilizado IA para redactar la sentenciaACTUALIDAD16 de octubre de 2025
La Cámara en lo Penal de Esquel revocó la condena por dos años y medio de prisión a un hombre.
El gremio docente realizó un corte en la Ruta Nacional N°3 luego de que el Gobierno provincial suspendiera la reunión paritaria prevista para este jueves. Reclaman la reapertura de las negociaciones, la defensa de los puestos laborales y una urgente inversión en infraestructura escolar.LA PROVINCIA 16 de octubre de 2025El Mediador
En la mañana de este jueves, la Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) llevó adelante un corte de ruta en Chimen Aike, a la altura del acceso sur a Río Gallegos, en el marco del paro provincial de 72 horas que cumplen desde el sector. La medida fue adoptada tras conocerse la decisión del Consejo Provincial de Educación (CPE) de suspender las negociaciones laborales que estaban programadas para la jornada.
Desde el gremio indicaron que la suspensión “ataca nuevamente el derecho a huelga y profundiza el conflicto con el Gobierno provincial”. Además, remarcaron que la situación “refleja una falta de voluntad de diálogo por parte de las autoridades educativas”.
Principales reclamos del sector docente
ADOSAC denunció la pérdida de 1.500 puestos laborales a raíz del ajuste gubernamental y exigió la reapertura inmediata de las paritarias salariales para discutir una recomposición urgente. También solicitaron garantizar la continuidad de la cláusula gatillo durante 2026, a fin de evitar la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación.
Entre los reclamos, el sindicato incluyó además la defensa de los puestos de trabajo ante posibles cierres de cargos, más recursos para fortalecer la inclusión educativa mediante nuevos gabinetes interdisciplinarios y una inversión real en infraestructura escolar para resolver la crítica situación edilicia que afecta a gran parte de los establecimientos educativos de la provincia.
La autopsia reveló que sufrió heridas punzocortantes en la zona del tórax y brazos.
El objetivo de la ley aprobada es garantizar el derecho a “transcurrir dignamente el proceso de morir”.
El diputado remarcó que todo el proceso de ampliación del Tribunal Superior “está viciado de nulidad”. “Se siguió avanzando, desoyendo y haciendo una clara rebeldía judicial ante una orden de un juez. No se ha visto esta desobediencia en la provincia de Santa Cruz", afirmó.
El candidato a diputado nacional destacó la lista de la Coalición Cívica y, de cara a las elecciones, aseguró que van a “jugar a ganar el partido”. Aseguró que el plan económico de Milei no está funcionando y la falta de trabajo es una de las principales problemáticas.
A 40 años de su fundación, la presidenta del Concejo Deliberante de El Chaltén dijo que tienen el mismo puesto sanitario de hace 25 años, “con una población que se triplicó o cuadruplicó”. El ejido urbano sigue colapsado y hay problemas con la luz, el gas y los residuos.
El presidente de la Sociedad Rural de Río Gallegos dijo que es una “excelente noticia” que Chile haya decidido levantar la suspensión de importaciones argentinas y reconozca a la Patagonia como libre de aftosa sin vacunación. Aseguró que es “un ejemplo para los demás mercados”.
El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Santa Cruz remarcó la importancia de contar con una normativa que tenga en cuenta las características de la provincia. “Hoy estamos regidos por la ley nacional y son realidades totalmente distintas a la nuestra”, afirmó.
El flamante organismo reemplazará al ENRE y al ENARGAS.
La secretaria de Construcción y Ordenamiento Territorial de Río Gallegos invitó a participar de la cuarta edición del programa Reciclá y Viajá. El programa busca fomentar hábitos responsables en torno al manejo de los residuos. Hasta el viernes hay tiempo de inscribirse.
El Presidente agradeció el respaldo de EE.UU. a sus reformas y envió un fuerte mensaje electoral. “La situación es clarísima”, advirtió en sus redes sociales.