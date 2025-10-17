El Gobierno oficializó la inscripción remota de vehículos nuevos nacionales o importados

El Mediador LA PROVINCIA 13 de octubre de 2025
El siniestro vial ocurrió este domingo por la tarde, a unos 12 kilómetros de El Calafate, camino al Aeropuerto Internacional “Comandante Armando Tola”. El conductor, que sufrió heridas leves, fue asistido por personal policial, bomberos y médicos del Hospital SAMIC.
EL MUNDO16 de octubre de 2025
El objetivo de la ley aprobada es garantizar el derecho a “transcurrir dignamente el proceso de morir”.
ACTUALIDAD16 de octubre de 2025
La autopsia reveló que sufrió heridas punzocortantes en la zona del tórax y brazos.
El Mediador LA PROVINCIA 17 de octubre de 2025
El crucero de expedición polar , uno de los más modernos del mundo, arribó este jueves al puerto deseadense con pasajeros internacionales, marcando el inicio de la temporada 2025-2026 en Santa Cruz.
ACTUALIDAD17 de octubre de 2025
Alejandro Matías Fracaroli fue visto por última vez en la ciudad de Karlsruhe, Alemania. Las autoridades no tienen ninguna pista de qué pudo haber pasado con él y pidieron ayuda a toda la comunidad científica para poder encontrarlo.