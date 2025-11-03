Cuál es la situación del joven acusado de matar a un adolescente durante una pelea en Necochea

El joven de 16 años, acusado de haber asesinado a Bautista Coronel durante una feroz pelea frente al casino de Necochea, continuará detenido y se informó que podría haber más arrestos o imputaciones, respecto de los otros chicos que grabaron e incentivaron la gresca.

Fuentes del caso le confirmaron a la agencia Noticias Argentinas que el imputado se encuentra detenido en el Centro Penitenciario de Menores de Batan y que el miércoles 5 de noviembre a las 10.00 tendrá una audiencia en el Juzgado de Garantías del Joven “para tratar o no su prisión preventiva”.

Desde la fiscalía señalaron además que existe la posibilidad de que “ingresen otras personas al proceso con distintos grados de participación” y que esa determinación dependerá de las “testimoniales y apertura de los teléfonos secuestrados”.

El hecho tuvo lugar este último fin de semana cuando las redes sociales se viralizó el video en el que se registra la pelea entre la víctima y el detenido.

Allí, rodeados por varios jóvenes que grababan e incentivaban la pelea, el acusado y Coronel comenzaron a pegarse piñas y patadas, pero en medio de la gresca todo se salió de control.

Entre gritos, utilizaron elementos corto punzantes y fue en ese momento cuando el detenido apuñaló a la víctima en la ingle, por lo que se desangró y provocó que sufra un shock hipovolémico. El menor murió en el Hospital Municipal Emilio Ferreyra.

La causa quedó a disposición del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y fue caratulada como “homicidio calificado por el uso de arma blanca”.