No son vacaciones: Jornada a pleno sol en fin de semana largo y muchos rompieron la cuarentena

Gente tomando sol en la vereda, otros cortando el pasto, algunos que decidieron salir a pasear, ciclistas que también aprovecharon, y hasta incluso grupos de jóvenes caminando podían verse en distintos puntos de la ciudad en la jornada de este Jueves Santo, donde Río Gallegos alcanzó una máxima de 26 grados.

Lo cierto es que la alta temperatura y los días de encierro, fueron argumento más que suficiente para que algunos salieron a disfrutar de la tardecita, sin reparar que al hacerlo, terminando poniendo en peligro al resto.

El decreto presidencial N° 297/29 fijó el aislamiento social, preventivo y obligatorio a causa del avance del coronavirus en todo el territorio nacional. Ese aislamiento se prorrogó hasta el próximo lunes 13 de abril, y en su extensión, el nuevo Decreto firmado por el presidente Alberto Fenández, ratifica todas las limitaciones que regían para el primer instrumento legal.

El Decreto habla claramente de "una persona" caminando, para ir a realizar las compras al Supermercado o la Farmacia. Lo mismo ocurre con el automóvil, "sólo una persona" en el vehículo. Quienes no manejen pueden utilizar los sistema de transporte público de pasajeros que se encuentra habilitado para ello.

Según informó el personal policial, el 70% de los conductores que eran detenidos en los primeros días de cuarentena, fue porque argumentaban estar llevando a alguien al supermercado, y aseguraban desconocer que el traslado vehicular era de una sola persona.

¿Es delito no cumplir la cuarentena?

Si. Aquellas personas que circulen por la calle deberán justificar el motivo. De lo contrario, habrá sanciones inflexibles para quienes incumplan el aislamiento, que serán las que dispone el Código Penal.

¿Quién controla que la cuarentena se cumpla?

La Prefectura, la Gendarmería, la Policía Federal y las Policías provinciales controlarán el cumplimiento del aislamiento.

¿Funciona el transporte público?

Si. Pero se mantendrá sólo para uso de quienes están exceptuados de cumplir el aislamiento o para quienes no manejan o posean vehículos para poder trasladarse.

¿Se puede usar el auto?

Si . Pero será desalentado el traslado en automóviles y la circulación por la vía pública de más de una persona.

¿Se puede ir al supermercado?

Si. Tanto los mercados de barrio como los supermercados están abiertos y garantizan la oferta de productos habituales. Aunque con recaudos. Suspendida la venta online, cada local tiene una postura particular a los efectos de evitar la aglomeración de clientes dentro de sus instalaciones. Cuando se colma esa cantidad de clientes, los demás esperan afuera, en una cola que se respeta el distanciamiento social, sugerido en al menos un metro entre una persona y otra. Algunos comercios resolvieron evitar la acumulación de público dentro de los locales de alimentos tomando pedidos por teléfono y redes sociales, preparándolos con anticipación.

¿Se puede salir a correr por el barrio?

No . Es una actividad no justificada y que no forma parte de las salidas a la calle que contempla el decreto.

¿Se puede salir a caminar por el barrio?

No. Es una actividad no justificada y que no forma parte de las salidas a la calle que contempla el decreto. Están exceptuados aquellos que, presentando una prescripción médica, dejen constancia de la necesidad de salir a caminar o salir a diario (enfermos cardiológicos, autistas, etc).

SENTIDO COMUN

A lo largo de estos días de cuarentena, han aparecido justificaciones de todo tipo:

Mamás y papás que al ser divisados caminando con sus hijos argumentan que no tienen con quién dejarlo.

Gente cortando el césped del frente de sus hogares, que no es propiedad privada ya que está por fuera de la línea divisoria municipal de la propiedad.

Chicos jugando a la pelota y andando en bicicletas en los frentes de sus viviendas.

Traslado vehicular de un familiar porque no sabe manejar.

Más allá de la lógica que pueda justificar cada explicación, debemos entender que estamos en cuarentena, y que no se puede atender de manera flexible cada caso particular, hasta tanto se vaya flexibilizando el aislamiento obligatorio.