Coronavirus: el Gobierno confirmó dos muertes más y suman 136 víctimas en el país

Los fallecimientos corresponden a una mujer de 78 años residente en la provincia de Chaco; y un hombre de 90 años residente en la provincia de Mendoza.

Según detalló el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, el índice de fallecidos sobre infectados es de 4,5% y el 71% de los fallecidos por la enfermedad son varones con un promedio de edad de 71 años.

Carla Vizzotti, la secretaria de Acceso a la Salud, declaró esta mañana que, según los informes oficiales, la cantidad de personas que fue dada de alta tras padecer coronavirus es de 737, lo que implica un 25% de las personas infectadas.

El total de casos confirmados en Argentina es de 2.941, de los cuales 136 fallecieron. Respecto a los confirmados, 858 (29,2%) son importados; 1.235 (42%) son contactos estrechos de casos confirmados; 538 (18,3%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Por otra parte, se informó que en este estado de cuarentena aumentaron un 39% las llamadas al 144 por violencia de género , por lo que Vizzotti dijo que se buscarán nuevas medidas de protección a las mujeres, niños y niñas conjuntamente con el Gobierno Nacional, las Provincias y los municipios.

Además, se informó que las mujeres que estén en situación de riego por violencia de género pueden salir a la calle a pedir ayuda. Asimismo, se recordó que los establecimientos que reciban, atiendan y asistan a mujeres en situación de violencia de género quedan exceptuados del aislamiento.



Las cifras

Del total de casos (2.941), el 48,8% son mujeres y el 51,2% son hombres. A la fecha, el total de altas es de 737 personas. Ayer fueron realizadas 1.856 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 34.568 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 761,8 muestras por millón de habitantes.

El número de casos descartados hasta ayer es de 26.658 (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico).

Las principales franjas etarias afectadas de los casos registrados corresponden a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio de 44 años. Ayer fueron confirmados 102 nuevos casos.



Casos por provincia

Ciudad de Buenos Aires: 15 nuevos casos confirmados, en total 706

Catamarca: no hay casos informados

Chaco: 5 nuevos casos confirmados, en total 253

Chubut: 1 nuevos casos confirmados, en total 2

Córdoba: 11 nuevos casos confirmados, en total 260

Corrientes: no hubo nuevos casos, la cantidad sigue en 31 casos

Entre Ríos: no hubo nuevos casos, la cantidad sigue en 22

Formosa: no hay casos informados

Jujuy: no hubo nuevos casos, la cantidad sigue en 5

La Pampa: no hubo nuevos casos, la cantidad sigue en 5

La Rioja: 4 nuevos casos confirmados, en total 39

Mendoza: 3 nuevos casos confirmados, en total 72

Misiones: no hubo nuevos casos, la cantidad sigue en 5

Neuquén: 3 nuevos casos confirmados, en total 99

Río Negro: 8 nuevos casos confirmados, en total 127

Salta: no hubo nuevos casos, la cantidad sigue en 3

San Juan: no hubo nuevos casos, la cantidad sigue en 2

San Luis: no hubo nuevos casos, la cantidad sigue en 11

Santa Cruz: no hubo nuevos casos, la cantidad sigue en 40

Santa Fe: 1 | 222

Santiago del Estero: no hubo nuevos casos, la cantidad sigue en 12

Tierra del Fuego: 3 nuevos casos confirmados, en total 122 (Se incluyen 11 casos existentes en las Islas Malvinas )

Tucumán: no hubo nuevos casos, la cantidad sigue en 30.

FUENTE: La Nación.