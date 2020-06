Tras el pico de tensión con los bonistas, el Gobierno analiza extender el plazo del canje de la deuda

Después de un pico de tensión con los acreedores en las últimas 48 horas, el Gobierno retomó el diálogo y se espera que en entre esta noche y el lunes vuelva a prorrogar el plazo del canje, posiblemente por una semana más.

Así lo indicaron fuentes cercanas a la negociación, que sostuvieron que “son decisiones a tomar en las próximas horas” y que “pronto se volverá a la mesa” de diálogo aunque todavía sin acuerdos de confidencialidad.

“Como toda negociación, tiene sus altibajos producto también de los tiempos y tensiones que van transcurriendo en el camino”, aclararon las fuentes.

El objetivo del Gobierno sigue siendo presentar una nueva oferta ante la Securities & Exchange Commission (SEC) pero que esté previamente consensuada con los grupos de acreedores con el fin de que pueda haber alguna comunicación favorable de su parte y que ello arrastre la aceptación del resto de los fondos de inversión.



Las discusiones se complicaron el miércoles, cuando los acreedores se negaron a mantener hasta hoy los acuerdos de confidencialidad (NDA, según sus sigas en inglés) y ese mismo día, cerca de las 20, Economía hizo pública su nueva propuesta, que tiene un valor presente neto de USD 50 más un cupón atado a la evolución de las exportaciones.

“Las diferencias existen, pero no son de la magnitud de hace dos meses atrás”, aseguran en Economía. Y lo mismo plantean los acreedores: “Sería shockeante si el Gobierno rechaza moverse algunos pocos puntos para llegar a un acuerdo. No me puedo imaginar si ellos no entienden que el caos económico actual sería mucho peor si el acuerdo falla”, dijo una calificada fuente de uno de los tres comités.

Pero el problema es que las partes llegaron a un punto en el que ninguna quiere moverse un paso más. Desde el Gobierno, aseguran que el valor de la oferta base no puede superar los USD 50 dólares, aunque sí habría un escaso margen para discutir las condiciones del cupón atado a las exportaciones, o algún otro instrumento contingente.

En Economía esperan volver a sentarse con los representantes de los tres comités (Ad Hoc, Exchange Bondholders y Comité de Acreedores) en las próximas horas, aunque el diálogo -aseguran- nunca se cortó. “Siempre hay canales; están los bancos asesores que también interactúan con acreedores”, aseguró una fuente oficial.

Tras la publicación de la oferta por parte del Gobierno, el grupo Ad Hoc, que lidera el fondo Blackrock, emitió un comunicado en el que indicó que ha hecho todo lo posible para llegar a un acuerdo viable con el gobierno argentino pero que “las autoridades han optado por profundizar innecesariamente este período de deterioro económico al rechazar nuestra solución sostenible y sensata”.

Remarcó además que no se ha alcanzado un acuerdo a pesar de que presentaron una nueva oferta con mejoras significativas centradas en aumentar el alivio inicial del flujo de caja que “el presidente Alberto Fernández ha priorizado para navegar los desafíos inmediatos que enfrenta su país, al tiempo que garantiza la sostenibilidad de la deuda a largo plazo”.

La expectativa es que la nueva prórroga -sería ya la quinta, desde la primera oferta lanzada al mercado el 20 de abril- sea de un máximo de siete días, como fue la última vez, para seguir dando el mensaje de que no se estirará eternamente. En ese lapso, seguirán intentando acercar las escasas diferencias que aún existen y buscar presentar la enmienda ante la SEC durante este tiempo. De todos modos, desde el lanzamiento formal de la nueva propuesta, deberá disponerse un plazo mínimo de diez días para que los acreedores adhieran o no al canje.

FUENTE: Infobae.