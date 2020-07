Paritaria docente: "Las expectativas están. Para nosotros el 20% cerrado en la administración central no es suficiente"

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Javier Fernández, secretario adjunto de la ADOSAC Provincial se mostró con "expectativas" ante la convocatoria a paritarias en el sector docente para el próximo jueves 16 de julio y dijo "mas allá de todo lo monetario y las afectaciones, las expectativas están, nuestras intencion es lograr aminorar el impacto de la crisis y que no se descargue en nosotros. Buscamos adaptar cuestiones laborales y poder resolverlas en el Ministerio de Trabajo”.

Por otro lado, Fernández se refirió a la propuesta salarial que pudieran llegar a recibir y señaló “Nos medimos con los valores que representa hoy la canasta básica, todo ha aumentado, la inflación que se mide dista mucho de la realidad. Vamos como todos los sectores a pedir un aumento equiparable a la canasta familiar en la Provincia, sabiendo que todos los gobiernos tratan de dar mucho menos, estará la pelea presente día a día y ver de qué manera acercamos las posiciones para llegar a un aumento considerable y digno de analizar”.

“Nosotros lo que vamos a exigir es una mejora sustancial en base al porcentaje ofrecido anteriormente al inicio de la pandemia (7,1%), la idea es como dije equiparar la canasta familiar en la provincia. Si la paritaria no está dotada de un contenido de propuestas concretas, no podemos evaluar nada, antes las paritarias no tenían valor alguno y había que acampar en la calle o manifestarse. Esperemos que en esta situación particular, y la realidad que le toca al docente prime en la sensibilidad del gobierno, ya que es un esfuerzo personal y poner desde el bolsillo para poder llevar adelante la educación en la Provincia. Queremos el incremento del 71% que ya nos deben desde hace dos meses, el proporcional del aguinaldo y más cosas por corregir, creemos oportuno que la discusión sea de manera inmediata y se tendría que haber dado mucho antes también”.

Consultado sobre la posible vuelta física a las clases en la provincia, donde el Consejo Provincial de Educación (CPE) maneja como septiembre en cuanto a fechas tentativas sentenció: “Hay muchas miradas, pero en nuestra postura, lo que sabemos es que no habrá una vuelta sin las condiciones de salud y cuidados correspondientes a realizar. Ojalá que en honor a la transparencia, se pueda saber absolutamente todo, los fondos a donde van, las escuelas que serán beneficiadas y demás. Esperemos que eso se cumpla, nuestra prioridad máxima es que nuestros alumnos estén protegidos y con las garantías de salud, al igual que los colegas docentes. Si esto no está dado, y no hay un cuidado demostrable veo sumamente difícil que se retorne a clases”.

Finalmente Fernández agregó que el 20% de aumento brindado a la administración central, no es suficiente para el sector docente y sostuvo: “Esperemos que la participación docente sea masiva y lograr una oferta más cercana a la canasta familiar”, finalizó.