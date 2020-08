José Navarro: “Tuvimos una respuesta parcial desde el Ministerio de Salud”

La situación del personal de la salud, a raíz de los contagiados en la capital provincial continúa siendo muy delicada. La preocupación crece respecto a los infectados y a los fallecidos, los diferentes sectores manifiestan sus reclamos y las problemáticas presentes en cuanto a la sobre carga horaria y laboral.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, José Navarro, integrante de la comisión directiva de ATE Santa Cruz, dijo haber estado en comunicación con el Ministro de Salud y explicó que tuvieron “una respuesta parcial” y agregó que “desde los Hospitales consideramos que tiene que haber un comité de crisis para ayudar a los trabajadores y cuidarlos como corresponda. Desde el Ministerio nos aseguraron que esos comités de crisis se instalarían en las próximas semanas respecto a la resolución de cuestiones importantes en distintos sectores, sea enfermería, limpieza o administrativo al no saber cómo manejarse en situaciones como la que vivimos”.

Por otro lado, Navarro fue consultado por el promedio de horas de trabajo en relación a la situación de pandemia, ante esto explicó que es diverso y que varios compañeros “han trabajdo entre 8 y 10 horas mínimo por día. Desde Río Turbio me dijeron lo mismo, desde el Hospital de Río Gallegos también. En las áreas de COVID principalmente, eso es lo que esperamos que se evalúe”.

Además agregó: “Creo que hay que buscar un canal más certero para informar y atender al personal como tiene que ser. Darle prioridad en los testeos, brindar los descansos para la gente que está horas y horas trabajando. Necesitamos que nos cuiden un poco también”.

Ante la consulta sobre el trabajo de la municipalidad para acercar más de 18 mil litros de agua al Hospital de Río Gallegos luego de que toda la ciudad se viera afectada con la ausencia del vital elemento tras la rotura en el acueducto principal, dijo que “muchos compañeros se venían quejando de no tener agua y la falta de contingencia en ese sentido. Hoy no tengo conocimiento ni noticias de eso. Hasta ayer escuché quejas de que no había agua y que no se podía trabajar casi”.

Finalizando, José Navarro dijo que es un momento para dejar de lado diferencias y sentenció: “Me parece que entre todos los que hacemos a los Hospitales en la provincia, debemos salir de esto y hacer el bien para la comunidad de forma general”.