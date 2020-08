Perito Moreno: “Si no se detectaba este caso, hubiera complicado a toda la localidad por el pequeño sistema de salud que tenemos”

Perito Moreno fue una de las sorpresas del fin de semana, tras el reporte epidemiológico del Ministerio de Salud Provincial, que confirmaba el contagio positivo de Covid-19 con un trabajador de la industria minera.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Matías Trepo, Concejal de la localidad de Perito Moreno comentó la situación y dijo que “días atrás tuvimos el primer caso positivo y al ser una localidad pequeña nos ha convulsionado bastante. Pero estamos intentando sobrellevar la situación, conteniendo a los vecinos desde el COE local, es una persona que trabaja en la industria minera y de no haberse detectado habría generado grandes problemas”.

Ante la consulta sobre el abordaje y aislamiento de esta persona contagiada, Trepo afirmó: “Ni bien la persona bajó, fue directo al hotel a realizar el aislamiento correspondiente. Hay algo que es verdad, la empresa no presentó protocolos ni cuidados necesarios y llevaron a una persona contagiada a un Hotel, la Policía actuó rápido por suerte y pudo advertir toda esta situación”.

Por otro lado, Trepo se refirió al estado de salud del infectado y aseguró: “Es asintomático pero está en buen estado de salud, está siendo atendido con los servicios del hotel, así que está bien. Pero es necesario el aislamiento de todas las personas que estuvieron en contacto con este hombre, tanto las personas del hotel, la familia del trabajador y de los trabajadores que mantuvieron contacto con él”.

Finalizando, Trepo se refirió al estado actual del Hospital de Perito Moreno y a las posibles complicaciones en caso de un brote de casos y sentenció: “Somos una localidad que necesita un sistema de salud mucho más amplio: no tenemos terapia intensiva y no podríamos atender a alguien así tan complicado. Me parece que necesitamos pensar un sistema de salud que merecemos como santacruceños, la primera ciudad adecuada con terapia es Caleta Olivia y estamos a más de 250 Km”.

Por último, Trepo se refirió a la situación de los vecinos y a la postura respecto al primer contagio y concluyo: “Al no retroceder ninguna fase y no extremar medidas, la población lo tomó como un mal trago, pero sin psicosis. Hay algunos vecinos más relajados, pero intentamos concientizar a estos vecinos y la toma de acciones correspondientes de acuerdo a la situación que estamos pasando”.