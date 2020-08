Brote de casos en Río Gallegos: “El error que cometimos fue de soberbia y subestimación con el virus”

La apertura de los comercios en Río Gallegos era necesaria para una parte de las autoridades, en consideración de la situación económica vivida por la pandemia. Sin embargo, muchos sostienen que no es una decisión favorable a partir de promover la circulación en los comercios y la salida de adultos mayores con un índice mayor de contagio.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el Dr. Horacio Córdoba, integrante del COE de Río Gallegos explicó la situación viral vivida en la ciudad y dijo que “hay dos miradas en la pandemia, respecto a lo sanitario y lo económico. Creo que la apertura comercial es la necesidad de los que no tienen garantizado su salario a fin de mes y salir a cubrir gastos, realmente era necesario tras 5 meses de pandemia y el impacto económico estaba marcado”.

“Cometimos graves errores que son la soberbia y la subestimación, luego del día 13 o 14 que apareció el brote y luego evolucionó a una circulación comunitaria, el brote no baja y no hay un efecto en la disminución de casos. Esto se lee de dos formas: por un lado el contagio y haber subestimado al virus por parte de pequeños grupos. No sabemos hasta cuando vamos a tener al virus entre nosotros y tenemos que cuidar a las personas más delicadas o débiles evitando que lleguen a terapia”.

Ante la consulta sobre el promedio de edad y la cantidad de contagios diarios, el profesional aseguró: “El fin de semana tuve casos de chicos entre los 16 y los 22 años que mande a hisopar y dieron todos positivos. Lo que la población tiene que entender, que si tenemos 1000 contagiados no es problema pero si de esos 1000 hay 10 que necesitan internación y corren riesgo de muerte, ahí es el problema, no es la cantidad sino la calidad de las personas que se infectan y requieren internación. El foco está en los grupos de riesgo y la peligrosidad que presentan”.

Por último, el Dr. Córdoba destacó que "hoy tenemos muchos problemas con la salud pública, el techo de camas que tenemos de las unidades de terapia no sabemos si nos pueden ser efectivas. Para evitar un colapso del sistema de salud que tiene un techo, necesitamos puntualmente la responsabilidad del grupo de personas que creen que son inmunes al virus y que sobre todo las personas que tienen algún tipo de enfermedad preexistente se cuiden y que eviten exponerse”.