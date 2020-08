Brindan charla on line sobre el Macá Tobiano en los estuarios santacruceños

La charla podrá verse por el canal de You Tube “Asociación Ambiente Sur”, a las 19.00, como parte de las actividades programadas para el VII Festival del Macá Tobiano que este año, por el contexto pandémico, se lleva adelante durante todo el mes de agosto en forma virtual. Aquellos que necesiten certificaciones de asistencia deberán inscribirse previamente comunicándose al teléfono (02966) 15706578.

Imberti, que investiga a la especie endémica de Santa Cruz como parte del Proyecto Macá Tobiano que desde hace 11 años llevan adelante Ambiente Sur y la ONG Aves Argentinas, se centrará en esta ocasión en la estadía invernal del Macá Tobiano en los tres estuarios atlánticos santacruceños de los ríos Gallegos, Coyle y Santa Cruz. Al respecto, señaló que “el trabajo de los censos en los estuarios durante el invierno es fundamental porque fue aquello que en su momento permitió descubrir que había una problemática con la especie y, hoy en día, sigue siendo así. Es un momento en el año de cada temporada reproductiva donde alrededor del 90 % de los individuos juveniles y adultos que hayan sobrevivido se juntan en estos tres sitios de la costa y es posible contarlos para tener un número bastante aproximado del número total de la población de la especie. Este dato no es muy sencillo de obtener en el caso de otras especies y constituye una herramienta fundamental para el trabajo de conservación, especialmente cuando se trata del Macá Tobiano, considerado en peligro crítico de extinción. Por eso, invito a todos a participar de la charla para saber un poco más de lo que pasa en los estuarios de la costa santacruceña con el Macá Tobiano”.

El Presidente de Ambiente Sur también se referirá en su exposición de 40 minutos con un espacio para preguntas, a los eventos que culminaron con el descubrimiento del Macá Tobiano por la ciencia en 1974 en la Laguna Los Escachados en el suroeste de la Provincia de Santa Cruz, sus características particulares, la situación actual de conservación y acciones de sensibilización, educación ambiental y conservación que se realizan para asegurar la supervivencia de este ave zambullidora única de esta Provincia, que pasa los inviernos en los estuarios santacruceños y, entre agosto y septiembre, comienza su migración hacia las mesetas del noroeste provincial para nidificar y reproducirse.

Una especie en peligro crítico

En los años ´80, los investigadores hicieron una estimación poblacional del Macá Tobiano entre 3.000 a 5.000 individuos. En 30 años la declinación de su población llevó a la supervivencia de alrededor de 800. La introducción de especies exóticas, los fuertes vientos y el cambio climático ponen en riesgo su reproducción y hábitat.

Imberti indicó al respecto que “en los últimos dos años, el Macá Tobiano ha sufrido dos temporadas reproductivas muy pobres, fundamentalmente por la escasez de agua en las lagunas donde nidifica, que no permite que se desarrolle la vinagrilla (planta acuática utilizada para construir sus nidos) y que muchas de ellas no estén en las condiciones que los Macaes necesitan” y agregó que “las grandes nevadas de este invierno son un grito de esperanza para el Macá, si es que no se derriten muy rápido y no se pierden antes que los Macaes estén listos para utilizar las lagunas”.

Respecto al estudio de la especie durante el invierno actual, Imberti explicó que “la pandemia ha dificultado las acciones de conteos en la costa atlántica debido a las restricciones para la movilidad, por lo que aún falta información para evaluar la última temporada reproductiva del verano pasado aunque, aclaró, las pocas veces que pudimos salir se encontraron números regulares de Macaes y, en general, correspondientes a lo que podríamos esperar, pero todavía no podemos estar seguros”.