“Sabíamos que un cambio se iba a dar en algún sector”

Sostuvo que desde la asamblea hospitalaria y el episodio del listado con trabajadores seleccionados para el cobro del bono, los gremios y personal hospitalario manifestaron su enojo y la exigencia de que el bono abarque a todos los trabajadores que le hacen frente a la pandemia en el Hospital regional de Río Gallegos.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, José Navarro, secretario gremial de ATE Santa Cruz comentó su opinión respecto a la renuncia del Ministro de salud Juan Carlos Nadalich y dijo: “No sé si es una sorpresa, la crisis fue muy fuerte y profunda y me parece que era necesario un cambio en algún sector. Nosotros compartíamos parte de las decisiones tomadas por el Gobierno Provincial, pero atrás de esto vinieron aparejados un montón de cuestiones que de igual manera criticábamos y pedíamos a partir de esto la formación del comité de crisis”.

Por otro lado, Navarro agregó: “Creo que lo que implosionó todo esto, fue el pago a cierto sector de trabajadores del Hospital de Río Gallegos y no mirar a quienes se les pagaba y la protesta de los trabajadores en la asamblea. Esto causó un gran malestar en los trabajadores de la salud y sienten que no está siendo reconocido su trabajo, no solo en lo económico sino en otros aspectos también”.

Ante la consulta sobre la lista de aquellos que cobrarán el bono beneficiario para trabajadores de la salud, Navarro dijo que “En la asamblea habían gremios y trabajadores auto convocados y todos planteaban lo mismo, echar el decreto para atrás y se elabore uno nuevo que incluya a todos los compañeros del Hospital de Río Gallegos”.

Finalizando, Navarro destacó que el nuevo ministro de salud, Claudio Garcia, continuará con lo propuesto por Nadalich y afirmó que “será una continuidad del cargo y de promover la misma línea de trabajo. Esperamos que se escuche de una mejor manera a los trabajadores y los reclamos que efectuamos”.