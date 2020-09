SOEM: “La oferta no es mala, es malísima”

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Oscar Coñuecar, secretario adjunto del SOEM de Río Gallegos, se refirió al congelamiento de los adicionales a pagar y comentó que “es un congelamiento, no es una suspensión, y abarca el término de 2 meses. Argumentaron que ellos no podrían alcanzar el porcentaje ofrecido, es un 14% en dos tramos y nosotros escuchamos la propuesta y lo vamos a poner en discusión en la próxima reunión. Muchos compañeros no estarán de acuerdo con lo ofrecido por el ejecutivo”.

Por otro lado, Coñuecar agregó: “Tenemos que establecer una nueva reunión virtual, la propuesta es mala, el piso era 20% y nos aparecen con un 14% y nos piden un congelamiento de los adicionales plus, es malísima la oferta”.

Finalizando, Coñuecar fue consultado por una posible próxima reunión virtual entre los empleados Municipales y el próximo encuentro con funcionarios, ante esto concluyó: “Por ahora pasamos a un cuarto intermedio, hasta el viernes a las 14 hs. Nos tenemos que reunir en asamblea y consultarle a la mayoría de los compañeros en modalidad virtual, la comunicación es difícil por si se corta el audio pero charlaremos esto entre todos. A partir de esto presentaremos una respuesta el viernes, nosotros esperamos que se entienda nuestro piso del 20% y lo presentaremos nuevamente”.