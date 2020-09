Reforma Judicial: “Necesitamos descentralizarnos”

Algunos referentes políticos, plantearon sus quejas respecto a la conformación de juzgados en localidades en la Provincia, de acuerdo a lo dispuesto por la nueva reforma judicial. Otros como el caso de la diputada Nieto, plantean una descentralización y una agilización del sistema judicial Santacruceño.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Karina Nieto, diputada por municipio de Río Turbio, resaltó su opinión respecto a esto y dijo: “No es nuestra manera de pensar para los santacruceños y santacruceñas. Deja a las claras de qué lado de la línea estamos parados al buscar garantizar derechos y el acceder a la Justicia. No comparto para nada esta decisión, en lo particular tenemos un gran dolor con quien hizo estas declaraciones y no es la primera vez que nos minimiza” en referencia a los dichos por la Diputada Roxana Reyes respecto a la reforma.

Ante la consulta respecto a un mejor acceso a ciudadanos para las presentaciones o trámites judiciales, Nieto afirmó que “En primer instancia es necesario esto, un ejemplo es Río Turbio, que con una causa hubo que ir hasta comodoro y la causa fue llevada hasta Buenos Aires. La reforma permite una des centralización para agilizar el sistema judicial y es realmente necesario”.

Finalizando, Nieto se refirió a los costos de descentralizar la justicia y al procesamiento judicial paulatino para un cambio y concluyó: “Con todo pasa esto, no hay aplicación de las leyes de forma inmediata. En la medida que se va pudiendo se acompaña con el recurso material, humano o con herramientas políticas y sociales”.