El Chaqueño Palavecino fue internado en terapia intensiva a una semana de ser diagnosticado con coronavirus

El sábado 12 de septiembre, a través de un comunicado oficial, el Chaqueño Palavecino informó que no iba a ser parte, vía streaming, de la Fiesta Nacional de la nuez. En el mismo, se comunicó que la ausencia se determinó luego de que los estudios correspondientes para detectar el COVID-19 le indicaran que es portador del virus. Desde su entorno comentaron que el cantante comenzó con algo de tos y mucha picazón en la garganta. Al tratarse de síntomas compatibles, por precaución, se realizó el hisopado correspondiente que al día siguiente le dio la información del positivo que luego vertió a los medios de comunicación.

Durante los primeros momentos, mientras hacía reposo y estaba aislado en su domicilio, habló con Cadena 3. Los primeros días fueron de transitarlos con los mismos síntomas con los que se enteró de la enfermedad, sin mayores preocupaciones. Incluso, se permitió hacer una suerte de chiste en la entrevista. “Siempre estuve aislado, con mucho vino y asado acá en mi casa (vive en una zona rural, en Rosario de Lema), pero hoy la cosa está complicada, acá en Salta es un peligro”.

“Yo me cuidé muchísimo, pero este bicho me arrinconó. No hay que temer, hay que tener cuidado nada más. Yo le tengo muchísimo cuidado y estoy haciendo todo lo que me dicen los médicos. Miedo no le tengo, para nada. Pero si hago caso. Dicen los médicos que la mayoría vamos a pasar por esto y así parece. Anda por todos lados este bicho”, remarcó.

Sin embargo, la situación fue cambiando conforme fue avanzando la semana. En todo momento lo tuvieron controlado y en las últimas horas del jueves 17, los profesionales de la salud se encontraron con algo que no les gustó. Ante esto, decidieron trasladarlo a un sanatorio para un mayor control. A raíz de esto, mediante un comunicado en sus redes sociales, se brindó mayor precisión. El mismo sostiene que se registró una desmejora, que levantó temperatura por primera vez y que le aparecieron fuertes dolores corporales y deficiencia para respirar y falta de aire.

Una vez en el nosocomio le realizaron diferentes estudios. Entre ellos, una tomografía computada, la cual arrojó una leve infiltración en el pulmón. Inmediatamente, junto a sus familiares, se decidió que permanezca allí para un mayor cuidado. Al mismo tiempo, se indica que va a permanecer en la sala de terapia intensiva, pero que está estable, y que fue solo por precaución.

Por otra parte, también fueron hisopados sus familiares cercanos, las personas que viven con él, y parte de sus músicos, que en el último mes lo visitaron, sobre todo cuando comenzaron a ensayar, para el recital mencionado, del próximo fin de semana, del cual se bajó por esto que le acontece.

En alguna oportunidad, contó intimidades del lugar en el que vive cuando no tiene que salir de gira. Se trata de una propiedad ubicada en la zona rural de 4 hectáreas en la que busca tranquilidad y libertad. Desde que adquirió la finca, por sus dimensiones, se hizo una cancha de fútbol, un estudio de grabación y cría caballos y todo tipo de animales. También hizo un comedor, en el que los fines de semana recibe visita y hasta tiene un museo, con todos los premios cosechados y regalos.

Sobre ese lugar, en abril, en una entrevista con el doce de Córdoba, se mostró triste porque debido a la cuarentena nadie lo iba a visitar. Al mismo tiempo, dio indicios de los cuidados extremos que llevó. “Acá no viene nadie ahora. Corto el pasto de la cancha, pero de gusto, si no viene nadie. Juego nada más con el Chango mío, que me patea penales. Lo único bueno de esta cuarentena es que ya nadie me viene a tomar los vinos, así que tengo muchos ahora. Tengo una huerta y me estoy dedicando a eso, para pasar el tiempo, ese que nunca tuve, lo tengo ahora y lo aprovechó”.

FUENTE: Infobae.