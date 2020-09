Dr. Córdoba: "No se ha profundizado en la salud como se hizo con la economía"

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Horacio Córdoba, Médico Pediatra y presidente del colegio médico de la Provincia de Santa Cruz comentó la situación actual de Río Gallegos y el brote del virus en la Provincia, ante esto destacó: “Si lo veo desde el punto de vista sanitario, la constante circulación no ayuda en nada. Tenemos la misma cantidad de profesionales, el Hospital está colapsado y las salas de terapia están llenas, de acuerdo a la cantidad de muestras realizadas el 50 o 60% es positivos, por ende mayor riesgo de internación o de terapia. La disposición hasta el 11 de octubre por el aislamiento es correcta, pero no se ha profundizado en la salud como se hizo con la economía, se deben tratar a las dos de la mano realmente. El tener una mayor circulación de gente, implica tener que abordar medidas más estrictas”.

Ante la consulta respecto a la baja de casos en la Capital Provincial y de si es un paso positivo, Córdoba destacó que no por la cantidad de muestras positivas presentes y que ha bajado la cantidad de testeos, ante esto destacó: “Si tenemos 280 muestras y el 60% es positivo, seguimos arriba de los tres dígitos, no baja tanto como dicen. Calculando el promedio de los casos que veníamos teniendo, aproximadamente 40 mil personas pueden estar teniendo el virus. Mas de 4000 hisopados salieron positivos, hay un índice epidemiológico que permite identificar cuantas personas puede haber contagiado un infectado, el RO es de 10, si teníamos 4000 multiplicado por 10 nos da ese número. Creo que los casos no han mermado como para quedarnos tranquilos”.

Finalizando, el Dr. Córdoba, Presidente del Colegio Médico de la Provincia comentó que la posibilidad de utilizar el ibuprofeno inhalado no garantiza la cura inmediata ni puede ser considerado un tratamiento estable, a partir de esto concluyó: “No tenemos certeza de antivirales o antiparasitarios, no existe un tratamiento, lo único que se ha utilizado hasta acá verídicamente es el plasma y que continúa en una fase de estudio para asistir a los infectados”.

Por último, el Dr. Córdova sostuvo: “Creo que el ibuprofeno funciona de la misma manera, puede servir o no, esto tiene más de 7 años a partir de estudios realizados, no deja de ser ibuprofeno y de funcionar así por lo tanto no lo consideraría como una solución definitiva, si bien es avalado por distintas entidades médicas, pero no deja de ser un ibuprofeno con un proceso químico y que permite disminuir el tiempo de oxigenación para pacientes y puntualmente para los que tengan una sintomatia leve y evitar que quede internado en el Hospital. Si nos favorece y permite descomprimir la internación, podemos aprobarlo, antes que quedarnos con la duda del qué hubiera pasado si lo hubiéramos llevado adelante”.