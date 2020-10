Trasplante de órganos: “Hoy la actividad está frenada por la falta de comunicación aérea ”

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Nestor Murray, Dr. y referente del CUCAI Santa Cruz, comentó el desarrollo por el día festivo a nivel mundial en conmemoración de la donación de órganos, conforme a esto destacó: “Por el momento, por lo que vivimos no podemos promocionar ni llevar adelante actividades relacionadas con la donación de órganos. Pasan a segundo plano, pero los trasplantes en el país continúan realizándose, pero nuestro caso estando tan al sur estamos un poco lejos del desarrollo de la actividad”.

Ante la consulta respecto a si se han podido llevar adelante trasplantes o si se pudo generar una cierta conciencia social por el desarrollo de esta fecha, Murray aseguró que “Lamentablemente no, intentamos alentar a la donación explicando las normativas legales del país. También es cierto que si la promovemos, mañana hay un operativo en la provincia y no tenemos comunicación aérea se hace mucho más difícil. Al no haber vuelos comerciales no podemos traer nada, tenemos que hacer análisis sanguíneos con los pacientes que desean donar y esto debe ser llevado a Buenos Aires y demás y los tiempos son muy lentos realmente”.

Finalizando, Murray aseguró que antes de la pandemia en lo que respecta a la donación de órganos, hasta el mes de febrero los valores a nivel nación eran superiores que otros años y a nivel provincia se pudo realizar un operativo en Caleta Olivia. Conforme a esto destacó: “Pensábamos a nivel del Hospital Regional, a partir del mes de marzo o abril empezar con un servicio de procuración de órganos, mejor armado evitando que vengan médicos desde Buenos Aires a realizar los operativos. Todo el tema de la pandemia nos ha pasado por arriba y se han pospuesto todos nuestros planes hasta el año que viene”.

Por último, el Dr. Murray aseguró que la rueda a nivel social y dentro del sistema de salud no va a costar reanudarla y retomar la actividad para la donación de órganos y los operativos, pero sí sostuvo que “Costará volver a la normalidad, a una rutina o una vida más normal. Nos vamos a tener que cuidar mucho más, los lugares donde los operativos de donación se siguen realizando se realizan por vías terrestres. Hay una ley que nos ampara donde todos somos probables donantes, pero esta pandemia y la falta de comunicación aérea nos complicó todo”.