Fuhr se refirió al nuevo régimen de sanciones: “El objetivo principal es persuadir no recaudar"

Con el voto de la totalidad de los concejales del Frente de Todos, se aprobó por mayoría el Decreto enviado por el intendente Pablo Grasso por el cual se establece un régimen de sanciones para quienes violen o incumplan las normativas en vigencia referidas a las restricciones que impone la pandemia.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el concejal Leonardo Fuhr destacó: “como todo decreto tiene una referencia previa, tiene un tratamiento previo importante. En su momento tuvimos una reunión con diputados y concejales por zoom, yo sugerí que se dé especial atención a las reuniones sociales y a las juntadas nocturnas donde creo que esta la mayor probabilidad de contagios. Las juntadas son diferentes a que cuando uno circula o está al aire libre, me parece que es diferente”.

Por otro lado, el edil sostuvo que el régimen apunta a persuadir a la gente que no cumple con las restricciones y con las medidas necesarias para desalentar conductas tendientes al contagio. Ante esto destacó: “El objetivo principal es persuadir, no es recaudatorio ni mucho menos, sino ya habrían operativos de tránsito y agente de comercio por todos lados pero eso no está pasando. Está la policía provincial y la Gendarmería Nacional para disuadir a la gente y que vean esta presencia de la fuerza”.

Por último, Fuhr sostuvo que recibió una respuesta de CAMUZZI por los aumentos desmedidos y la devolución de este aumento disparatado para todos los vecinos, ante esto destacó: “Parece que CAMUZZI vive enajenado de la realidad, todos manifestamos algo que es desproporcionado el aumento y sumamente excesivo y esta respuesta se formalizó como denuncia ante ENARGAS. En caso de que CAMUZZI no responda y no retroceda en esto, ENARGAS tomará cartas en el asunto y evitemos que se le tome el pelo a los vecinos”.