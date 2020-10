"Las multas económicas no son la forma de hacer entender al ciudadano"

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Pedro Muñoz, concejal de Río Gallegos comentó su posición con respecto al régimen de multas establecido para toda persona que no cumpla con las restricciones establecidas como el uso del barbijo, el distanciamiento, circulación por DNI, etc. Ante esto aseguró: “Hay una diferencia entre lo que yo destaco y lo que impulsó la intendencia, en relación a que en el decreto provincial destaca que cualquier estado o distrito tiene la facultad para ejercer una multa o una amonestación, pero sin necesidad de recaer en lo económico. En su momento acompañé las medidas, pero el motivo era evitar que ingrese el virus y esto terminó no siendo así, terminó colapsando el sistema de salud y ocurrió todo lo que ocurrió. Siempre hubo irresponsables y no vamos a discutir eso, hay un grado de vecinos que lamentablemente nunca tuvieron en cuenta el evitar reuniones sociales y otros aspectos. Nosotros no acompañamos las multas económicas, eso quiero aclarar”.

Ante la consulta respecto al hartazgo de la población de Río Gallegos y la necesidad de tomar medidas de control y multa económica para aquellas personas que incumplan con las medidas de distanciamiento y cuidados o circulación, Muñoz aseveró que “Entiendo las medidas razonables en relación a este momento, pero creo que no se la ha dado la utilidad que correspondía, el intendente tuvo propuestas distintas en mecanismos de control y otros aspectos que evitarían la multa económica. Sabemos que algo hay que hacer, pero creo que hay que reformular los criterios en cuanto a las medidas del COE, en su momento he participado de los observatorios e hicimos seguimientos municipales, he acompañado varios proyectos pero en este caso difiero de las medidas tomadas con respecto a las multas económicas a los vecinos, no me parece correcto y menos sin consultar nada, no hubo un acuerdo previo para dialogar la medida”.

Finalizando, Pedro Muñoz, aseguró que es necesaria una aplicación del código penal y no de una multa económica, garantizando una intervención jurídica con respecto a las reuniones sociales y a la circulación injustificada. Conforme a esto sentenció: “Yo entiendo que la gente no cumple, pero sigo sosteniendo lo mismo, no es la forma de hacer que la gente entienda matándolos económicamente. Vecinos por ejemplo que tienen mercados chicos me han argumentado que entra mucho menos gente y los cuidados son otros, los comercios de barrios no piden DNI por cuestiones de aglomeración que en los supermercados grandes si ocurren. No es una discusión solo sanitaria, lo económico también juega con las grandes perdidas en todos los comercios y hoy necesitan trabajar también de la forma que sea. No es algo fácil para el vecino permitir multas de este calibre o controles constantes”.