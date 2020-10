Otras 372 personas murieron y 13.267 fueron diagnosticadas con coronavirus en el país

Otras 372 personas murieron y 13.267 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 30.442 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 1.143.800 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó este jueves el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó que son 4.981 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 64,8% en el país y del 62,7% en la Área Metropolitana Buenos Aires.

Un 31,8% (4.220 personas) de los infectados de hoy (13.267) corresponden a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires.

De los 1.143.800 contagiados, el 82,71% (946.134) recibió el alta.

El reporte vespertino consignó que murieron 213 hombres, 78 residentes en la provincia de Buenos Aires; 15 en Ciudad de Buenos Aires; 2 en Chaco; 2 en Chubut; 19 en Córdoba; 2 en Entre Ríos; 2 en Jujuy; 13 en Mendoza; 7 en Río Negro; 9 en Salta; 1 en San Juan; 1 en San Luis; 6 en Santa Cruz; 42 en Santa Fe; 1 en Santiago del Estero; 3 en Tierra del Fuego y 10 en Tucumán.

También fallecieron 158 mujeres: 60 en la provincia de Buenos Aires; 23 en la Ciudad de Buenos Aires; 2 en Chaco; 16 en Córdoba; 2 en Entre Ríos; 2 en Jujuy; 3 en La Pampa; 3 en Mendoza; 2 en Neuquén; 6 en Río Negro; 4 en Salta; 5 en Santa Cruz; 24 en Santa Fe; 1 en Tierra del Fuego y 5 en Tucumán.

El ministerio precisó que una persona fallecida residente en la Ciudad de Buenos Aires no registra dato de sexo y un hombre residente en Chubut fue reclasificado.

Hoy se registraron en la provincia de Buenos Aires 3.708 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 512; en Catamarca, 16; en Chaco, 130; en Chubut, 284; en Corrientes, 61; en Córdoba, 1.447; en Entre Ríos, 360; en Formosa, 1; en Jujuy, 46; en La Pampa, 231; en La Rioja, 55; en Mendoza, 813; en Misiones, 11; en Neuquén, 499; en Río Negro, 451; en Salta, 157; en San Juan, 297; en San Luis, 314; en Santa Cruz, 250; en Santa Fe, 2.013; en Santiago del Estero, 308; en Tierra del Fuego, 204; y en Tucumán 1.089.

En las últimas 24 horas fueron realizados 31.568 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 2.947.344 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 61.568 muestras por millón de habitantes.

El total de acumulados por jurisdicción indica que la provincia de Buenos Aires suma 543.181 casos; la Ciudad de Buenos Aires, 146.256; Catamarca, 736; Chaco, 13.710; Chubut, 13.878; Córdoba, 82.390; Corrientes, 2.530; Entre Ríos, 15.390.; Formosa, 150; Jujuy, 17.786; La Pampa, 3.060; La Rioja, 7.441; Mendoza, 45.860.; Misiones, 260; Neuquén, 21.075; Río Negro, 23.450; Salta, 18.409; San Juan, 1.877; San Luis, 6.556; Santa Cruz, 9.135; Santa Fe, 102.490; Santiago del Estero, 9.369; Tierra del Fuego, 11.028; y Tucumán, 47.783.

Además, se incluyen, en Tierra del Fuego, 13 casos en las Islas Malvinas, según información de prensa debido a que por la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto de la Covid-19 en esa parte del territorio argentino.

En este contexto Kicillof, habló de un "amesetamiento de casos e incluso con una pequeña reducción" en su distrito y abogó por que no pase a futuro "lo que esta sucediendo en Europa".

"En varios municipios de la provincia, muchos, sobre todo los más poblados, la pandemia dejó de crecer de manera exponencial lo cual nos da un respiro y que cuando creció tuvimos un sistema de salud que no dejó a ningún ni a ninguna bonaerense sin cama, sin respirador", precisó el mandatario bonaerense.

"Siempre y no me voy a cansar de pedirle a los vecinos y vecinas de toda la provincia que se sigan cuidando aún si los contagios bajan", instó.

Durante una visita a la ciudad de Bahía Blanca, Kicillof dijo no querer que pase "lo que está ocurriendo en Europa, (que) va por su segundo rebrote y tiene más casos que lo que tuvo en el anterior al principio de la pandemia".

Por su parte, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, destacó tambiérn el descenso de casos por octava semana consecutiva en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y exhortó a continuar con los cuidados para prevenir contagios.

En declaraciones a Radio Nacional, el Ministro bonaerense dijo que la pandemia "tiene muchas variables para analizar, y no puede pasar en hacer competencias entre países. Yo digo no se apuren a sacar conclusiones cuando no terminó el año epidemiológico".

En tanto, el ministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo, afirmó que la provincia atraviesa el pico de la pandemia, con una meseta alta de casos pero que el sistema sanitario "no está colapsado"

El funcionario estimó que la cantidad de contagios "comenzará a descender" y reconoció que el personal de salud "está cansado y presionado", durante una conferencia de prensa en la que expuso la situación en Córdoba por la pandemia.

Panorama global

En el plano internacional, Francia inició hoy el nuevo confinamiento, que incluirá teletrabajo masivo, uso obligatorio de mascarilla desde los seis años y desplazamientos limitados durante un mes, para frenar la segunda ola de coronavirus "más mortífera que la primera", detallaron sus autoridades.

Estados Unidos continúa encabezando el ranking de los países más afectados por la Covid-19 y superará los 100.000 casos diarios de coronavirus en las próximas semanas, alertaron hoy especialistas médicos al analizar la curva ascendente del actual tercer gran pico de contagios desde el inicio de la pandemia.

"No vamos a empezar a ver una desaceleración en la pandemia hasta que haya un cambio en el comportamiento y los datos de movilidad comienzan a disminuir", dijo Scott Gottlieb, excomisionado de la Administración de Medicamentos y Alimentos.

Estados Unidos registró 78.981 nuevos contagios y 994 muertes en la víspera, según la base de datos de la Universidad Johns Hopkins y totales superan los 8,8 millones y 227.600, respectivamente.

En segundo lugar se encuentra India, que rebasó hoy los 8 millones de enfermos y los 120.500 decesos, informó el Ministerio de Salud, mientras que las autoridades se preparan para una nueva ola de contagios dado que se acerca el invierno y Diwali, la fiesta religiosa más grande del país, el 14 de noviembre.

FUENTE: Télam.