Acuerdo entre Municipio y Diócesis: aprobaron protocolo para la despedida de deudos en el Cementerio

La Municipalidad de Río Gallegos y la Diócesis de Río Gallegos y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur presentaron oficialmente este mediodía el protocolo para la despedida de los deudos en el Cementerio, cuidando las medidas sanitarias que impuso la pandemia.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el Obispo Jorge Ignacio García Cuerva aseguró "creo que ha habido una primera etapa en la propuesta por escrito, luego trabajamos en conjunto con el Municipio y finalizó con esta aprobación del intendente. La tercera serÍa poder ponerlo en vigencia a la hora de despedir a un ser querido involucrando cocherías, personal del cementerio y la familia de los deudos”.

Por otro lado, el García Cuerva explicó que "los féretros serán bajados en la puerta central, no se utilizaría mas la puerta del costado. Si la familia tiene cierta devoción religiosa pueden pasar por el templo al costado, hasta 20 personas con uso de barbijo y distanciamiento y queda a responsabilidad de la familia que no ingrese mas de esa gente. Si no fuese esto así, pueden pasar por con el mismo número de participantes en el momento de la despedida. La ceremonia puede durar hasta 15 minutos como máximo, hacerlo dentro del cementerio y dejar de hacerlo en la vereda o con el ataúd dentro de la ambulancia que era espantoso, esto nos permite humanizar la situación”.

Finalmente el prelado confirmó que presentó esta tarde, el pedido formal para la reapertura de los templos e iglesias, bajo los mismos protocolos que oportunamente se presentaron, sin la realización de oficios religiosos como misas, y con un máximo de 10 personas dentro de los edificios.

"Ya hemos hecho la presentación, un poco motivados por la reapertura lograda en El Calafate, para lograr esta autorización. Hemos tenido buena recepción de parte del Intendente y estamos expectantes" señaló.