Dalma Maradona agradeció el "hermoso homenaje" de Boca a Diego el domingo pasado

Dalma Maradona, la hija mayor del matrimonio de Diego con Claudia Villafañe, agradeció a Boca Juniors el "hermoso homenaje" que recibió el domingo último en "La Bombonera" el astro fallecido el 25 de noviembre pasado a los 60 años.

"Gracias por ese hermoso homenaje que le hicieron a mi papá!", escribió Dalma Maradona, de 33 años, en una carta que publicó en su cuenta de la red social Instagram.

La hija de Diego resaltó la constantes muestras de afecto que recibió el último domingo en ocasión del partido que Boca le ganó a Newell's Old Boys por 2-0 con dos goles del colombiano Edwin Cardona, por la quinta fecha del torneo de primera división del fútbol argentino.

El domingo último, el palco que ocupaba Diego Maradona quedó iluminado en un momento en que el estadio apagó todas sus luces en homenaje a Maradona.

"Hice lo mejor que pude y, si bien esta tristeza no se va con nada, les agradezco que lo hayan recordado con tanto cariño y amor genuino!"

"Gracias desde el presidente de Boca y su comisión directiva, hasta toda la gente que hizo la logística, los que me cruzaron y me demostraron cariño, los que pusieron las banderas, los jugadores de Boca, los de Newell's Old Boys y especialmente Cristian Riquelme!", expresó Dalma.

En el posteo, la hija del astro argentino fallecido hace seis días confesó que "no sabía si iba a poder soportar estar ahí sin él".

Y agregó: "Pero tampoco quería dejar el palco vacío! Hice lo mejor que pude y, si bien esta tristeza no se va con nada, les agradezco que lo hayan recordado con tanto cariño y amor genuino! Gracias en nombre de todos sus hijos, sus hermanos Lalo, Hugo, Mary, Lili y sus nietos", finalizó el mensaje de la hija mayor de Diego Maradona.

FUENTE: Télam.