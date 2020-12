El SIPEM reanudara su actividad en el próximo mes de enero y mantendrá el mismo valor en sus tarifas

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Mauricio Andrade, Responsable del SIPEM de Río Gallegos comentó la vuelta del sistema de estacionamiento medido en la capital provincial en el mes de enero. A partir de esto destacó: “En enero estaríamos empezando, no sabemos bien la fecha todavía y estamos esperando el ok definitivo del intendente para poder empezar. Me comunicare con los empleados días antes y pondremos el SIPEM en las calles”.

Ante la consulta respecto a los cambios económicos en las tarifas, el personal a disponer y los protocolos necesarios para la vuelta, Andrade explicó: “El importe es el mismo, son 40 pesos la hora y el radio será el mismo porque trabajaremos en las mismas calles que antes. Trabajaremos con personal reducido, debemos recalcar que tendremos todas las medidas estrictas y los protocolos al día, es necesaria una prevención ante todo e intentaremos ser lo más cautelosos posibles. No queremos que ningún empleado la este pasando mal en ningún momento y nos prepararemos para evitar esto”.

Finalizando, el responsable del SIPEM se refirió a los horarios en los cuales se establecerá el servicio y sentenció: “Comenzaremos a las 8 de la mañana, a esa hora el empleado debe estar en las calles y cada uno trabajara en las calles asignadas. El primer turno corta 12:30 o 13:00hs y ahí van a rendir todo lo recaudado. Luego ingresa el segundo turno hasta las 19:30 y más o menos así estarán distribuidos los horarios”.