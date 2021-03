Caja de Servicios Sociales: A partir del lunes 15 se atenderán reintegros sólo con turno previo

El área de reintegros de la Caja de Servicios Sociales de Santa Cruz informó el cambio en la modalidad de atención que regirá desde el lunes 15 de marzo en todas las sedes de la obra social. Los turnos deberán solicitarse en la web css.gov.ar.

En dicha plataforma se podrá seleccionar DNI, localidad, motivo y horario a convenir para asegurar las medidas de prevención y evitar el contagio de Covid-19. Los afiliados serán atendidos de manera presencial.

También se recordó que, independientemente del tipo de reintegro, el trámite debe ser iniciado por la persona titular de la obra social. Se solicitó que los pacientes se acerquen al departamento con la documentación actualizada: DNI, domicilio, números de contacto y credencial. También se contempla flexibilidad en el plazo de treinta días de presentación de tickets y facturas, comprendiendo las dificultades de la inmediatez en tiempos de pandemia.

En caso de que los coseguros no correspondan a la reglamentación vigente, no se harán excepciones y no se reintegrará el monto de las diferentes atenciones médicas y de salud. Ante dudas y consultas, beneficiarios de los servicios de salud de la Caja pueden comunicarse con el departamento de reintegros a través del correo electrónico: [email protected]