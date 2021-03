Alberto Fernández: “Los violentos tiran piedras, nosotros tiramos obras y llevamos vacunas”

El presidente Alberto Fernández se refirió por primera vez al ataque que lo tuvo como blanco el sábado cuando recorría las zonas afectadas por los incendios forestales en Chubut.

“Estamos para ayudar, el resto no importa, el resto es anécdota. Los violentos tiran piedras, nosotros tiramos obras. Los violentos tiran piedras, nosotros llevamos vacunas. Los violentos tiran piedras, nosotros llevamos amor y cariño a la gente”, aseguró el jefe de Estado al encabezar un acto por las primeras mil obras realizadas durante su gestión.

El sábado 13 de marzo, el presidente Alberto Fernández fue atacado luego de aterrizar en el Sur. La comitiva estaba compuesta por la primera dama, Fabiola Yáñez, los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, y los secretarios general de la Presidencia, Julio Vitobello, y de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi.

Los ataques se registraron en las inmediaciones del centro de operaciones de Lago Puelo. Por los incidentes, se canceló una conferencia de prensa que se iba a realizar en la escuela provincial 108, ubicada a metros del municipio de Lago Puelo.

Esta mañana, detuvieron a seis personas por el ataque y el fiscal general de Chubut aseguró que la investigación está avanzada.

“Soy el presidente que más desea que las diferencias entre nosotros no nos dividan. Vivamos con diferencias, pero que las diferentes ideas, diferentes posturas, diferentes miradas, no nos enfrenten. Lo que necesitamos es tirar todos para el miso lado”, planteó Fernández este lunes.

Y agregó: “Cuando algunos gritan, se equivocan, me hacen más fuerte, más me convencen de que este es el camino que debo seguir y vamos a seguir haciéndolo porque tenemos la oportunidad de ponernos de pie y de salir, de pasar este tiempo ingrato de la pandemia que tanto dolor nos ha causado”.

Durante su discurso, el jefe de Estado también se refirió a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional por la deuda contraída por el gobierno de Mauricio Macri. “¡Cuánto nos posterga esa deuda en la que nos han metido! Ahora todos están ansiosos por que arreglemos y yo también lo estoy, pero no vamos a arreglar a costa de los argentinos. Cuando digo estas cosas, no las digo para generar divisiones, las digo para que tengamos memoria y no repitamos más semejante historia”, suscribió.

En el acto realizado este mediodía, Fernández puso en marcha el Instituto Superior de Formación Docente Nº 41 que se encuentra en la localidad de Adrogué, del municipio del sur del conurbano bonaerense. Estuvo acompañado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el intendente local Mariano Cascallares, y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

El jefe de Estado se comunicó además con gobernadores y autoridades de distintos puntos del país donde las obras ya fueron finalizadas.

El detalle de las obras

El gobierno nacional anunció hoy la ejecución de 1.000 obras públicas en los 24 distritos de la Argentina, por unos 600.000 millones de pesos, e inauguró otras 30 obras en 11 provincias, por casi 10 millones de pesos de inversión. Las obras, anunciadas por el presidente Alberto Fernández en el partido bonaerense de Almirante Brown, están a cargo del ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, quien lo acompañó en el acto.

Un informe de esa cartera indica que están siendo ejecutadas 1.000 obras en las 23 provincias del país y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que implican una inversión de $556.780 millones; también cuenta con 833 proyectos en proceso de evaluación y aprobación. Las obras vigentes se distribuyen en diferentes tipologías y sectores, entre las que se destacan obras viales (360), de arquitectura (243), agua y saneamiento (204), equipamiento urbano (67) y recursos hídricos (57).

En el acto, el jefe de Estado inauguró asimismo el Instituto Superior de Formación Docente N° 41, que demandó una inversión de $120 millones por parte del Municipio y beneficia a 2.800 estudiantes.

Además, el reporte de Obras Públicas explica que, por su “impacto social y de mejora en la calidad de vida de las comunidades, se destacan cinco obras principales a inaugurar en las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Misiones y Neuquén”.

Asimismo, consigna que “se finalizaron 25 obras de menor escala distribuidas en 24 municipios de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Neuquén y Santa Fe”. Las obras principales en la provincia de Buenos Aires se construyeron en Hurlingham, al oeste del Gran Buenos Aires, donde se ejecutó la Red Secundaria Cloacal Soto.

Se trata de una obra que aumenta la cobertura cloacal mediante la ejecución de 4.776 conexiones domiciliarias, 398 bocas de registro y 178 bocas de acceso y ventilación, cuenta con una inversión de $198 millones y beneficia a 25.180 habitantes.

En paralelo, se encuentra en construcción el segundo Módulo de Ampliación de la Planta de Hurlingham.

En tanto, otra obra ejecutada es el Acceso Norte a la ciudad de Neuquén, con la finalización de 27,5 kilómetros de duplicación de calzada en Ruta Provincial 51″Se finalizaron los trabajos en 27,5 kilómetros sobre la Ruta Provincial 51 Tramo: RP No 7 - RP N° 8 y RP N° 8 - Loma de La Lata.

La obra, que se extiende sobre 36 kilómetros en total, cuenta con una inversión de $2.603 millones y beneficiará a 4.786 vehículos que circulan por día”, señala el informe.

Precisa que los “trabajos en la ruta del petróleo, que une el Parque Industrial de Centenario con Añelo, transforman la infraestructura vial del valle del Limay, aliviando la circulación para que el tránsito fluya de forma segura y se agilice la conexión entre las zonas productivas de la región y los puertos del Atlántico”.

A su vez, en Catamarca, se inauguró la finalización de 75 kilómetros de Repavimentación de la Ruta Nacional 60 - Empalme Ruta Nacional 157 - Empalme Ruta Nacional 38; y la finalización de 75 kilómetros de repavimentación sobre la Ruta Nacional 60 que atraviesa los municipios de Chumbicha, San Martín y Casa de Piedra, por una inversión de $2.149 millones y para beneficiar a de 3.926 vehículos que circulan diariamente.

”Esta obra –se detalla– sobre esta ruta, que se extiende a lo largo de 171,09 kilómetros en total, permitirá mejorar la conexión desde Cuyo hacia el Noroeste Argentino, y representa una vía de gran importancia para el transporte de la producción entre ambas regiones. En Córdoba, entras las obras inauguradas figura el sistema desagües cloacales - colector sur - nueva cloaca máxima - ampliación planta depuradora del municipio de San Francisco”.

En esa ciudad, se finalizó la obra para adecuar el sistema de desagües por una inversión de $717 millones para beneficiar a 93.000 habitantes.

”Se concluyeron los trabajos de los últimos metros de la cloaca máxima, se completó el montaje de los equipos electromecánicos faltantes, se ejecutó el proyecto eléctrico en su totalidad, se terminaron las tareas en las Estaciones de Bombeo y se realizó la Unidad de Desarenado en el Tren de Ingreso”, agrega el informe.

Por su parte, en Misiones se finalizó la repavimentación de la Ruta Provincial 17. “Se concluyeron –se puntualiza– los 33,2 kilómetros de repavimentación sobre la Ruta Provincial 17, en el municipio de Bernardo de Irigoyen, que implica una inversión de $1.729 millones y beneficia a 900 vehículos que circulan por día”.

La Ruta Provincial 17 conecta de forma transversal a la provincia de Misiones y representa el vínculo directo más importante de la zona norte entre las dos rutas nacionales de mayor circulación (rutas nacionales 12 y 14).

FUENTE: Infobae.