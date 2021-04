El Gobierno compensará con $15 mil a beneficiarios de asignaciones sociales y a monotributistas

El presidente Alberto Fernández anunció subsidios para beneficiarios de asignaciones y monotributistas de las escalas más bajas que residan en el Área Metropolitana de Buenos Aires, una medida para compensar a las personas afectadas por las restricciones que hizo oficial anoche en medio del aumento de casos de coronavirus.

El jefe de Estado informó que les otorgarán $15 mil a beneficiarios de Asignación Universal por Hijo y de Asignación Universal por Embarazo. También se les abonará ese mismo importe a monotributistas de las categorías A y B.

“Tomé estas medidas en el AMBA, pero confío que otras provincias que están teniendo un número creciente de casos vayan uniéndose a lo que anunciamos ayer y sus pobladores también se verán beneficiados”, planteó.

“En el transcurso del día Fernanda Raverta, la titular de la Anses, dará los detalles de la asignación. No queremos que esas personas queden a la intemperie”, aseguró el mandatario en declaraciones a radio 10. “Ayer yo quise llamar la atención sobre el programa sanitario y no mezclarlo con otros aspectos porque nosotros no tomamos estas medidas y dejamos a la gente a la intemperie, ya que para muchos estos momentos hacen más difícil la vida”, agregó.

Durante la entrevista, el Presidente precisó que en todo el país hay alrededor de 2.700.000 personas que pueden cobrar este beneficio, dispuesto para el AMBA, pero puso como requisito que las provincias deberán plegarse a las restricciones a la circulación entre las 20 y las 6, la suspensión de las actividades sociales, culturales, deportivas, religiosas y recreativas en lugares cerrados, el cierre de comercios desde las 19 y la suspensión presencial de clases en los tres niveles educativos.

“He tomado decisiones que los gobernadores no han acompañado”, lamentó Alberto Fernández. En tanto, sostuvo que continuará la asistencia a las actividades productivas como los gastronómicos con los Repro 2.

Por otro lado, como medida adicional a los anuncios de ayer informó que los shoppings también deberán permanecer cerrados por 15 días, y criticó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta: “Vamos a controlar el cumplimiento con las fuerzas federales, no me importa si la Policía de la Ciudad no quiere intervenir”, dijo.

“Yo trato de hablar siempre y de hecho las medidas anteriores las conversé con el Gobierno de la Ciudad. Quise cerrar los restaurantes y me pidieron que no lo hiciera. Propuse hacerlo a las 22 y me pidieron extenderlo hasta las 23. Consensué todas las medidas y después me enteré de que cerraban a las 11, pero se podían quedar hasta las 12... Y que tampoco estaban de acuerdo con las restricciones nocturnas a la circulación”, señaló.

Y añadió “Si uno acuerda y después decimos que no estamos de acuerdo, entonces no entiendo para qué lo hacemos; por eso esta medida no la consensué, la tomé yo y me hago cargo yo”.

Rodríguez Larreta ya hizo saber su desacuerdo con la decisión del Presidente de cerrar por dos semanas las escuelas para frenar la segunda ola de contagios de COVID-19.

A las 12, junto a parte de su gabinete, dará una conferencia de prensa para expresar la voluntad de sostener las clases presenciales, aunque en principio no buscarán ir en contra del decreto presidencial. Pese al enojo de Rodríguez Larreta, no se revelará contra las nuevas restricciones. Según supo Infobae, los funcionarios porteños se enteraron del cierre escolar en el mismo momento que el Presidente lo anunció. Hubo fuerte malestar y una reunión de Gabinete de urgencia para decidir los pasos a seguir.

Pocas horas antes, en una sesión del Consejo Federal, el propio ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, les había pedido a los ministros provinciales que sostuvieran las escuelas abiertas pese al avance de la segunda ola de coronavirus. El anuncio presidencial llamó la atención de propios y ajenos.

