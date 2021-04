Castro se reunió con el presidente de YPF: "Santa Cruz es la provincia minera por excelencia de la Argentina"

Así lo precisó el destacado profesional médico que integra el equipo de asesores de Presidencia de la Nación. Se mostró a favor de una medida estricta, intensiva, por 10 ó 15 días. "Nadie se va a morir por parar 10 ó 15 días y si no frenamos esto, si vamos a hablar de muchas muertes" sentenció.

Así lo remarcó la presidenta de la Sociedad Rural de Río Gallegos, Liliana Fernández en relación a la detección de un camión jaula a unos 80 km de Río Gallegos que transportaba animales. Dijo que el estado de los animales no era el mejor y que el abigeato siempre ha sido una realidad para el campo.

Así lo dijo Soraya Cvitanic, mamá de Diego Jaramillo tras el fallo de la Cámara Oral Penal. "Me hicieron esperar afuera y ni siquiera me hicieron pasar a escuchar el fallo" dijo. Están evaluando recusar el fallo porque asegura "de esta Justicia no se puede esperar nada".