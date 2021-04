Piden informes por rifa destinada a adquirir combustible para móviles policiales

A partir de una situación personal, luego de habérsele ofrecido comprar una rifa cuya finalidad era la compra de combustible para móviles policiales, la Vocal por la Minoría Política ante el Tribunal de Cuentas decidió abrir una investigación, para determinar la validez de dicha rifa y del destino de lo recaudado, ya que considera que la fuerza debería tener partidas presupuestadas para tal fin.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, la Dra. Yanina Gribaudo, señaló "me la ofrecieron en una recorrida que estábamos haciendo. Al principio lo minimicé pero después me pareció oportuno solicitar información ya que deberían haber partidas específicas para mantenimiento y combustible de los patrulleros" y agregó "en otro momento un poco se naturalizó esto de que para cargar nafta a los móviles, se organizaba una rifa" pero aseveró "esto no debería seguir pasando".

"Solicite información al respecto, sobre todo porque entiendo que debiera haber una partida presupuestaria asignada para tal fin. Se la solicite a la Policía pero todavía no tuve respuesta" comentó.

"Creo que se ha naturalizado, y no por eso, está bien" aseveró.