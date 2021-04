Dichos de Bullrich sobre Malvinas: "Nunca pidió disculpas y está claro que piensa así"

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Fernando Alturria, del Asociación Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas "Soldado José Honorio Ortega" dijo "no pidió disculpas y eso dice mucho de ella, porque creo que realmente lo piensa así" y sentenció "parece un agente más del imperio británico".

"Es muy triste que haya argentinos, piensen como piensen, que hablen así de Malvinas" dijo Alturria que señaló "no me sorprende que se sostengan estas cosas desde un espacio político que no hizo nunca nada por la bandera de Malvinas" aseveró en relación al gobierno macrista.