Proyecto para que la Municipalidad de Río Gallegos arme una Sociedad del Estado

La Sociedad del Estado Municipal denominada " Municipalidad de Río Gallegos Sociedad del Estado" tendría como objetivo la prestación de servicios generales como la prestación de servicio de transporte público urbano, transportes escolares y de carga en general, recolección y tratamiento de residuos patógenos, comercialización de energía y extracción de la materia prima, prestaría también servicios de construcción. También comercialización de materiales de construcción y realizarían también estudios de suelo.

Podría prestar además servicio de vigilancia y monitoreo, servicios de telecomunicaciones e internet, servicio de radiodifusión e imprenta y alquiler de unidades portátiles para oficinas, baños, aulas o boleterías, entre otros.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el Secretario de Hacienda de la Municipalidad de Río Gallegos, CPN Diego Robles, aclaró "no es que el Municipio deja de ser Municipio y se convierte en una Sociedad del Estado, decir eso es desconocer las reglamentaciones que rigen en el manejo de lo público".

"Acá no se quiere privatizar el Municipio, ni tercerizar servicios, que son cosas que he escuchado en estos días y que reflejan que no se conoce la idea ni el espíritu de este proyecto" dijo Robles, que agregó "hubo gente que intenta tergiversar el fin de esta idea, plantando ideas que no son".

"Se trabajo en un proyecto de Ordenanza que ya se remitió hoy al Concejo Deliberante para que ingrese al recinto, y que seguramente en la sesión de mañana será remitido a las Comisiones para mejorarlo y complementarlo", adelantó Robles.

"Es la creación de una Sociedad del Estado donde la Municipalidad de Río Gallegos es el único accionista" y continuó "es una figura jurídica contemplada en la Ley 20.705 que rigen en el país desde 1974 y que ya se aplican en muchos lugares del país, incluso dentro de nuestra provincia como URBANO en Caleta Olivia", detalló.

"El Municipio no tiene fin de lucro" señaló el Secretario, que aclaró "acá no se van a echar municipales, no se va a sacarles tareas y dárselas a un privado, es es mentira. Es buscar modernizar la estructura del Municipio, dejar que sea una estructura obsoleta y hacer una Municipalidad con más herramientas de gestión", sentenció.