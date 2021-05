Integrantes de la CCIARG se reunieron con el intendente por el "Proyecto Municipio Sociedad del Estado"

El Secretario de Hacienda de la Municipalidad de Río Gallegos hizo referencia a la intención del Ejecutivo de poner en discusión la creación de una Sociedad del Estado. Aseguró que el proyecto dará herramientas que ahora no están al alcance de la Comuna y resaltó que “se trata de una discusión política que vamos a dar en todos los ámbitos”. También resaltó el recurso humano del Municipio: “tenemos una gran capacidad operativa gracias al personal municipal”.

La Municipalidad será el único socio en la Sociedad del Estado. El Secretario de Hacienda, Diego Robles, aclaró que no se busca "ni privatizar el Municipio ni convertirlo en sociedad, lo cual sentenció "es imposible y quien lo piensa no sabe nada de las reglamentaciones en vigencia". Dejó en claro que no se va a echar a municipales ni tampoco significa que se les saque trabajo y enfatizó "es todo lo contrario".