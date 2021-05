Cuando la burocracia mata: la Clínica que desde hace un año y medio espera ser habilitada

Desde hace más de un año y medio, las instalaciones del Sanatorio Integral San Benito ubicadas en la calle 32 están listas para abrir sus puertas. Sin embargo, por una absurda burocracia, la clínica privada que bien podría ayudar a descomprimir la situación de colapso del Hospital Regional de Río Gallegos, sigue a la espera de que las autoridades decidan cuándo la van a habilitar para poder trabajar.

El cirujano general, Dr. Miguel Angel Ríos, Director Médico del "Sanatorio Integral San Benito" nos abrió las puertas para hacer una recorrida por las flamantes instalaciones.

"Somos un Sanatorio Integral, con consultorios para atender distintas disciplinas como clínica médica, pediatría, odontología, y en la sala superior están las salas de internación y los tres quirófanos" detalló el Dr. Ríos, que detalló "tenemo sademás radiología, rayos, diagnóstico por imágenes, un tomógrafo de última generación nuevo y un ecógrafo".

"Son en total 22 camas en total, 16 sala común y 6 de terapia intensiva" explicó el profesional médico, que agregó "tenemos equipo generador de oxígeno propio, camillas, equipos de anestesia, respiradores, todo nuevo".

Consultado sobre porqué se ha demorado tanto la habilitación, el Dr. Ríos dijo "falta sentido común. Nos faltan algunas habilitaciones, documentación que ya hemos presentado en la Municipalidad de Río Gallegos y en el Ministerio de Salud y Ambiente de la provincia. Nos está demorando todo son los trámites burocráticos, no tenemos un problema edilicio o algo que no cumpla con alguna norma de construcción, todo lo que nos han pedido, lo hemos presentado, pero se sigue dilatando".

"Nos piden una cosa se resuelve y después nos piden otra cosa, en esta situación de pandemia podríamos dar una gran mano, nosotros somos fondos privados que conformamos una sociedad y apostamos a la salud, pero seguimos esperando poder abrir y que quienes tienen que tomar la decisión de permitir nuestra apertutra, lo hagan".

"Lo último que nos pidieron fue un estudio de impacto ambiental, que ya lo hicimos con un ingeniero que lo está presentando esta semana. Esperamos que sea lo último que nos pidan" dijo el profesional que sobre la cantidad de personal médico comentó "apalabrados tenemos a muchos colegas, pero también ellos ven que sigue pasando el tiempo y no abrimos, pero no es porque nosotros no queramos. Hemos cumplido con todo lo que nos pidieron".

"Esto no es una queja contra el Municipio o la Provincia, porque está bien que todos cumplan con lo que se necesita para habilitar un negocio, pero tenemos una serie de dilaciones absurdas porque esto no es un kiosco y desde hace rato podríamos estar ayudando y mucho en medio de esta situación de pandemia" señaló el Dr. Ríos.

"No compramos respiradores porque necesitamos tener la habilitación y autorización del Ministerio para poder hacerlo, pero está en nuestros planes para ayudar con lo que podamos en esta situación de COVID" adelantó.

Finalmente el Dr. Ríos explicó "además de estar ayudando a descomprimir la situación del Hospital, podríamos estar atendiendo a los vecinos del barrio, que son muchísimos y que terminan en la estructura del Hospital porque no tiene otra opción. Esperamos que en breve podamos abrir, es nuestro anhelo y sobre todo porque hoy la salud requiere respuestas urgentes".