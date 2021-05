Claudio Vidal cuestionó las restricciones provinciales al sector privado: “Se puede prevenir sin cerrar las persianas de los comercios”

El Presidente de SER Santa Cruz, Claudio Vidal, reflexionó sobre las distintas manifestaciones que están teniendo lugar en varias localidades de la provincia por parte de comerciantes autoconvocados, en relación a las restricciones de circulación y horarios de funcionamiento desprendidos del último decreto emitido por el gobierno provincial en relación a los protocolos COVID.

“Está bien que nos cuidemos, en un momento de pandemia es clave, pero tampoco perjudiquemos a los vecinos que viven de esto. Hay que entender que los comerciantes si no venden se les vence la mercadería, tienen impuestos que pagar, muchas veces salarios que cubrir, que a su vez alimentan a otras familias. El comercio es uno de los principales motores de la economía provincial, y hay que acompañarlo” puntualizó Vidal.

“Fui comerciante durante muchos años, y conozco la actividad. Es un trabajo sacrificado, hay que estar todos los días, y demanda mucho tiempo. Y creo que no hay que perjudicarlos. Se puede seguir adelante con las puertas abiertas de los comercios, respetando los protocolos consensuados con los COE de cada localidad, el distanciamiento social, el uso de barbijos, y las distintas medidas de prevención” resaltó el Presidente de SER Santa Cruz.

Cabe recordar que, en las últimas horas, comerciantes de Pico Truncado, San Julián y Chaltén, entre otras localidades, exteriorizaron su malestar por la aplicación directa de las disposiciones nacionales para prevenir el avance del coronavirus a las distintas localidades de la provincia de Santa Cruz, cada una con situaciones diversas en relación al impacto de la pandemia.

A raíz de esto, el dirigente petrolero se solidarizó con el sector comercial, y cuestionó la “falta de criterio” de las medidas implementadas. “Me parece que en esto la han errado, se han equivocado, y claramente esta parte de la comunidad ha demostrado el descontento y el enojo con claros fundamentos. El gobierno se ha equivocado, tendrá que pedir disculpas, dar marcha atrás, porque este tipo de medidas no contribuyen, no sirven. La gente la está pasando mal, hay un porcentaje altísimo de desempleo en esta provincia, y estas medidas no hacen más que perjudicar a muchos vecinos que tienen una familia atrás” puntualizó.