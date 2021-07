Elisa Carrió tampoco será candidata

A 20 días del cierre de listas, la oferta para las Elecciones 2021 comienza a tomar materializarse. Especialmente la de Juntos por el Cambio, el principal espacio opositor que hoy tuvo dos bajas: Elisa Carrió y Patricia Bullrich.

Primero fue la exministra de Seguridad, máxima referente del ala dura del macrismo. Luego fue el turno de la líder de la Coalición Cívica, quien expresó que su candidatura "carece de sentido" dado que el neurólogo Facundo Manes, de extracción radical, participará en las PASO.

En un comunicado, Carrió expresó: "Habiéndose confirmado la candidatura de Facundo Manes, mi participación como candidata en la provincia de Buenos Aires carece de sentido histórico y mi sacrificio resultaría inútil. Sólo lo hacía por la Unidad de los argentinos y Juntos por el Cambio. Habiendo fracasado en el intento de Unidad, renuncio a cualquier candidatura".

La renuncia de la exdiputada no fue sin un mensaje interno a sus socios del armado opositor que llevó a Mauricio Macri a la presidencia y que ahora puja por recuperar poder.

"La Argentina no puede partirse y Juntos por el Cambio no puede convertirse en una guerra de posiciones políticas. Nacimos de una estrategia que se selló en forma personal con Mauricio Macri y luego en la Convención de Gualeguaychú con toda la UCR. Quiera Dios, que la Argentina no se parta y se fragmente", disparó.

Mientras tanto, Macri se encuentra en Europa de vacaciones, lejos de las rencillas partidarias.

Las bajas de Elisa Carrió y Patricia Bullrich, junto a la confirmación de Facundo Manes como candidato, se dan en momentos en que Juntos por el Cambio es un espacio en ebullición por el armado de listas a menos de un mes para las PASO. Se espera que el neurólogo quilmeño sea la opción del radicalismo en una interna abierta con Diego Santilli, hoy vicejefe de Gobierno porteño.

En tanto, hoy María Eugenia Vidal, la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, dio una muestra más de sus intención por competir en la Ciudad. En sus redes sociales informó que se vacunó en territorio porteño contra el Covid-19 evidenciando al menos un cambio de domicilio hacia el territorio que gestiona Horacio Rodríguez Larreta, con quien comparte lineamientos de hacia dónde dirigir a Juntos por el Cambio.

Al respecto, hoy el vicepresidente del PRO, Federico Angelini, afirmó en el programa Toma y Daca, que se emite en AM750, que la opción Vidal "es la más firme" pero que depende de que ella dé el sí.

De hecho, el propio Rodríguez Larreta celebró con un agradecimiento la renuncia de Patricia Bullrich a ser candidata. Más temprano, se había reunido con Carrió en busca de unidad y ambos se fotografiaron juntos con el exdiputado y humorista Miguel del Sel.

