Varados en Chile: "En no más de 15 días se haría el operativo de repatriación"

En no más de 15 días podría concretarse un operativo de repatriación de los 40 riogalleguenses que se encuentran varados en la ciudad chilena de Punta Arenas desde antes del inicio de la pandemia. Sería a través de un protocolo específico excepcional, para lo cual se tramitarán las autorizaciones respectivas ante el Ministerio de Salud de la Nación y la Cancillería Argentina.

Así lo adelantó en diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el concejal Leonardo Fuhr (PJ) quien propició gestiones ante las autoridades de la Dirección Nacional de Migraciones y ante el propio Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia.

"El domingo en el izamiento me acerqué a hablar con los familiares de los varados que se estaban manifestando y me comprometí a hacer gestiones para canalizar su reclamo. Fui a verlo a Gonzalo Chute que es el responsable del área de Migraciones en la provincia y también me reuní con el Ministro de Salud Claudio García, donde él mismo me confirmó que el lunes hicieron una reunión de gabinete donde trataron el tema y me adelantó que se está avanzando en un protocolo de repatriación", señaló Fuhr.

"Esto lo tiene que autorizar el Ministerio de Salud de la Nación y la Cancillería, se comunica a los Consulados y se habilita el operativo de repatriación donde la provincia colaborará para lograr que la gente pueda volver lo antes posible" dijo el edil del PJ, que al ser consultado sobre tiempos y plazos dijo "ojalá se pueda hacer la próxima semana. Yo creo que en no más de 15 días se va a lograr".

"En el grupo hay menores de edad y también gente con problemas oncológicos. Seguramente cuando regresen van a tener que cumplir con el aislamiento. Acá las autoridades definirán la forma de transporte y se trabajará para que puedan regresar", anunció el concejal.