La información fue confirmada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Además se lanzarán un plan para incorporar a más de 300 mil mujeres que no lograron acceder a la jubilación por falta de años de aportes.

Había sido anunciado por el presidente Alberto Fernández para este 2021. Eran tres cuotas de $ 6.500 que se iban a pagar desde el mes pasado. Hasta ahora no lo han percibido. El Dr. Sánchez Céspedes dijo "anuncian, anuncian, pero no cumplen" y sentenció "no tenemos suerte con los bonos".