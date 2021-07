Con la presencia del ex intendente Alfredo Anselmo "Freddy" Martínez quien fuera su primer jefe en el Municipio, de Norma Hernández quien lo convocó para el trabajo que desempeñó durante 28 años, el intendente Pablo Grasso presidió la ceremonia donde compañeros y ex compañeros de Jorge Eduardo Avilez, reconocieron la trayectoria del trabajador municipal imponiendo su nombre a la Sala de Situación de la Dirección General de Ceremonial y Enlace Institucional de la Municipalidad de Río Gallegos.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Jorge comentó "no esperaba este reconocimiento. Lo tenían muy bien guardado. Fue un momento muy lindo, con la presencia de compañeros y compañeras que ya se han jubilado, inclusive mi primera directora de Ceremonial, Norma Hernández".

Consultado sobre cómo vive este momento aseguro "se entrecruzan sentimientos, es una etapa muy linda saber que uno realizó un buen trabajo y que se reconoce" y sobre cómo fue ejercer la profesión durante la pandemia aseveró "tuvimos que cambiar muchas cosas, acomodarnos a la situación, cuidar a quienes asistimos por nuestro trabajo".

Jorge tuvo palabras especiales, además, para el ex intendente Freddy Martínez también presente en el recinto, “quien me dio el empleo en su momento y me llevó al área de Ceremonial, permitiéndome la capacitación permanente, algo que era muy difícil”.

Añadió el reconocimiento al actual intendente Pablo Grasso “por haber valorado y respetado la trayectoria de un empleado municipal. Somos trabajadores que, por ahí, nos dedicamos con más cariño a nuestra labor que otros; y eso hace que la vara suba un poco más”.

Jorge dijo que más allá de los compromisos de la tarea diaria, “somos todos trabajadores”; y resaltó “lo lindo que es que hagan un parate en sus actividades diarias para hacer un reconocimiento hacia un empleado que se está por jubilar y, aparentemente, ha hecho de una forma ordenada su carrera dentro de la familia municipal”.

“Que el Intendente –por Grasso- me haya tenido en cuenta y me haya convocado para formar parte de su equipo es una satisfacción y orgullo. Trabajé con la misma satisfacción que con otros Intendentes”, aseveró.

Para finalizar resaltó como una de sus cualidades la “constante búsqueda de la excelencia”; e insistió en que lo acontecido en su honor es “solo un reconocimiento a un empleado municipal que se está por jubilar, sin importar quién”.