La profesional médica del Hospital Regional de Río Gallegos (HRRG), doctora Mónica Pereyra aparece secundando como precandidata al líder petrolero Claudio Vidal en la lista que el partido SER Santa Cruz presentó para participar de las elecciones legislativas de este año.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, la doctora Mónica Pereyra señaló "Claudio me pidió que lo acompañara en esta instancia y no lo dudé, de mi parte van a tener una mujer de profunda fe cristiana y comprometida con mi comunidad, de hecho no deje un día de trabajar en el Hospital porque la pandemia así lo demandó".

"A diario los vecinos vemos como la corrupción crece a diario, y la corrupción no solo que implica la malversación de fondos. También es corrupción que haya leyes que no se cumplen, o que quienes tienen la responsabilidad de administrar lo público no trabajan en favor de la gente. También es corrupción no generar los espacios para el desarrollo de nuestros profesionales, o no pensar en una provincia que tenga un mejor futuro para nuestros hijos".

"Hay muchas propuestas para analizar en el Congreso y en breve vamos a detallar tema por tema cómo pensamos trabajar en caso de acceder a una banca en la Cámara Baja del Congreso" explicó la profesional médica que dijo "ahora estamos juntándonos con el vecino, contándoles quiénes somos y lo que queremos hacer".

"Lo que puedo adelantarles es que queremos trabajar muy fuertemente sobre los recursos de la provincia, sobre cómo se explotan gran parte de sus riquezas y como mucho de eso no llega a la gente. Hay problemas neurálgicos como la falta de trabajo y la pobreza que tienen que resolverse, son temas prioritarios; pero a la vez hay que empezar a definir el perfil productivo de Santa Cruz que sigue sin desarrollo industrial y con el empleo público como único generador de desarrollo".