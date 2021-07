La vecina Marcela López lleva 68 días desaparecida, luego de que se avistara por última vez el pasado 22 de mayo. Para la familia no hay avances en la Justicia por eso motorizaron una marcha reclamando justicia para este domingo 1 de agosto y confirmaron que solicitarán el apartamiento de la Jueza Valeria López Lestón de la investigación.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el Dr. Jorge Trevotich, abogado de la familia de Marcela López destacó "la familia y amigos de Marcela han organizado una marcha por la falta de avance de la justicia en la investigación y nosotros por nuestra parte este viernes, vamos a solicitar el apartamiento de la Jueza de la causa, y hacemos una recusación con causa donde planteamos doce o trece puntos que lo fundamentan".

Para el abogado "no hay nada que nos indique que Marcela se haya arrojado en la ría" y agregó "plantaron las ropas en el muelle, allí donde aparecieron, ya que los perros nunca marcaron el lugar como que allí habría estado Marcela".

"No había ningún motivo para que Marcela López se suicide" aseveró el letrado que representa a la familia, que confió "para nosotros está negada la jueza a todo lo que le pedimos por lo que no tiene sentido seguir pidiéndole cosas que sabemos no va a autorizar. Mientras tanto siguen pasando los días y Marcela no aparece".

Trevotich se mostró sorprendido por el procedimiento judicial que se dispuso sobre los restos humanos hallados en la propiedad de la ex pareja de la mujer sobre lo que dijo "cualquier juez del mundo al encontrar huesos humanos hubiera autorizado más excavaciones en el lugar para ver si encontraba más, ver si hay mas restos humanos, pero acá eso no pasó".

"En el domicilio de la ex pareja de Marcela, se encontraron unas llaves y el mechón de cabello. Las llaves, las hijas las reconocen como de propiedad de su mamá porque pertenecen a una cabaña y un depósito de Marcela. Si alguien encuentra sus llaves en una casa ajena, mínimamente hay que averiguar cómo llegar esas llaves allí".

Consultado sobre si se envió a peritar los mechones de pelo encontrados y que estaban en un gallinero en la propiedad junto a las llaves, dijo "hubo un error de interpretación sobre lo que se debía peritar y recién ahora se mandó a investigar esos elementos, como así también la botella que tenía una sustancia en su interior, que tampoco se analizó".

Los vecinos de Río Gallegos no entienden cómo habiéndose encontrados huesos humanos en una propiedad, no se han instruido algún tipo de medida para averiguar de quién se trata, sobre lo que Trevotich aclaró "si fuesen de Marcela somos parte. Al no ser de Marcela, no tenemos injerencia sobre el hallazgo".

"Por lo que nos informaron las pruebas realizadas, el maxilar y las piezas dentarias son de un cadáver de un hombre de unos 30 años y tienen entre 2 a 3 años de antigüedad. Pero nos llama poderosamente la atención esto que ni un fiscal ni un juez hayan ordenado perimetrar el lugar y buscar más restos óseos e iniciar una investigación para determinar qué hacían esos huesos allí".

Finalmente Trevotich denunció que el mismo día que se encontraron los huesos en la propiedad de calle Mitre del Sr. Balado, "sacaron cosas de la propiedad" y aseveró "lo tenemos filmado el día que encontraron los huesos humanos a la noche estaban sacando cajas y cosas de la casa".