El Consejo Provincial de Educación (CPE) informó en una reunión con las vocalías electas docentes aquellos trabajadores docentes santacruceños que no hayan querido vacunarse por voluntad propia, no serán exceptuados de su labor presencial. Esto significa que aquellos docentes que hayan tomado la decisión de no vacunarse por criterio religioso, creencia o posición individual, deberán concurrir a las aulas sin quedar "exceptuados" de la presencialidad.

Dicha decisión generó un efecto inverso en los padres, que aseguran q2ue "no mandarán a los chicos al colegio" ya que dicha decisión personal "puede terminar afectando al conjunto de los alumnos en el aula".

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Mónica Flores, vocal por la Docencia Oficial en el Consejo Provincial de Educación explicó "la decisión fue en el marco de una reunión donde se habló sobre las dispensas, las condiciones sanitarias y el estado edilicio de las escuelas" y agregó "son directivas inconsultas, nunca nos preguntan qué pensamos u opinamos":

"Pasó lo mismo con un cuadernillo que no llegó a todas las escuelas donde se habla por ejemplo de que la permanencia de los chicos no debe ser superior a 2 a 3 horas en el espacio cerrado" señaló para agregar "también esta semana tuvimos escuelas donde no había llegado el material de cuidado como el alcohol en gel".

Sobre la decisión del docente que no se quiere vacunar comentó "es una decisión personal, que debe ser respetada. Es responsabilidad del docente que no quiso vacunarse, se le respeta la decisión pero eso no lo exime de la obligatoriedad de cumplir con la presencialidad".

Sin embargo, la decisión no cayó bien entre los padres que consideran que un docente que no se vacunó "puede poner en riesgo a todo el grupo que vuelve a las aulas, y al mismo tiempo a cada grupo familiar al que pertenece ese alumno o alumna".

"No es correcto, no debería ser así. Más allá de la decisión personal, el docente no está solo en el aula y su decisión personal puede terminar afectando a todo el curso" señaló Marcela, una mamá que respondió a las consultas de nuestro móvil. Luis por su parte sostuvo que "las autoridades de Educación deben garantizar seguridad, y que la decisión de no exigir la vacunación, debe ser una cuestión de política educativa".